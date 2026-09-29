La Mutual de AMR cumple 38 años y está feliz de brindar

La Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario celebra el 29 de septiembre sus 38 años de vida, a lo largo de los cuales ha contribuido al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de sus asociados, tendiendo su brazo solidario para acompañarlos en sus proyectos personales, familiares y profesionales ; y para sostenerlos y darles contención en momentos difíciles , contemplando sus situaciones particulares y construyendo una relación de estrecha confianza mutua.

Despliega una diversidad de servicios a través de “ La Médica” Electro y Hogar, sus áreas de Telefonía, Turismo y de Ahorro y Préstamo , que han crecido sin renunciar a sus valores fundacionales orientados al bien común. Por todo esto y mucho más, se constituye en uno de los pilares de la Red AMR.

En la actualidad, cuenta con más de 25 mil socias y socios y continúa en constante crecimiento. Dentro de sus beneficios; una amplia lista de subsidios, sus actividades recreativas, culturales y deportivas; y la inmensa red social que va tejiendo día a día.

En la faz cultural, La Mutual de AMR desarrolla una vasta actividad de talleres y cursos, que tienen como principal sede su “Casa de la Cultura” de España 1034, donde las propuestas contemplan las diferentes edades e intereses de quienes asisten. Otro tanto sucede con la oferta de Deportes, cuyas prácticas se realizan mayoritariamente en la sede de Tucumán 1754; y las actividades recreativas y sociales se completan con el Centro Recreativo Arroyo Seco, un predio que incluye pileta, canchas para distintos deportes, cabañas, quinchos, parrilleros y la posibilidad de disfrutar de la ribera del Paraná.

Asimismo, el compromiso con la sociedad ha sido una constante a lo largo de sus treinta y ocho años de vida, particularmente a través de su área social “Creando Puentes”, de intensa colaboración y acompañamiento de centenares de proyectos comunitarios rosarinos.

Promociones aniversario: Nos encanta brindar

Como ocurre en cada aniversario, La Mutual de AMR lanza una campaña con atractivas ofertas en Préstamos, Viajes y Electro y Hogar; y un sorteo con tres grandes premios.

“Cumplimos 38 años y nos encanta brindar” es la premisa de esta campaña, que tendrá vigencia hasta el 4 de octubre. Durante este período se podrá acceder al Préstamo especial Aniversario 38º, para acompañar los proyectos profesionales y familiares de su masa societaria.

Además, el área de Turismo lanza paquetes de Viajes Aniversario en 6 cuotas en dólares sin interés; y La Médica Electro y Hogar despliega una vasta oferta de artículos, con precios muy bajos, doce cuotas sin interés en más de 200 artículos seleccionados, y hasta 60 cuotas fijas en el resto de los productos.

Y todos los socios tienen la posibilidad de participar de un sorteo con tres grandes premios: 1° una moto eléctrica Kymco Agility carry ev negra, 2° una bicicleta Eléctrica Engwe EP-2PRO y 3° un monopatín Xiaomi Scooter 6 lite, sumando chances por cada servicio que utilicen durante la promoción.

Ig: lamutualdeamr

www.mutualamr.org.ar

Tucumán 1754