La Capital | Novedades | Pegada

Pegada se reinventa: diseño, confort y actitud urbana para acompañar el ritmo de la ciudad

La marca renueva su colección con una propuesta centrada en materiales ultralivianos y tecnología de amortiguación, pensada para integrarse sin esfuerzo a la rutina diaria

30 de septiembre 2026 · 00:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Pegada se reinventa: diseño, confort y actitud urbana para acompañar el ritmo de la ciudad

Pensada para quienes transitan la ciudad en movimiento, Pegada une el diseño urbano con la comodidad necesaria para el día a día. La nueva colección incorpora suelas ultralivianas, un calce ergonómico y plantillas de gran confort que absorben el impacto de caminar todo el día.

Gracias a sus tonos neutros y lo fácil que combinan con distintas prendas, cada modelo completa cualquier look de calle de manera natural, convirtiéndose en el aliado ideal para encarar las rutinas reales y los desafíos cotidianos con soltura, frescura y total comodidad.

Esta nueva propuesta nace para acompañar la flexibilidad de todos los días. Por eso, el calzado deja de ser un problema para transformarse en una solución simple que permite andar todo el día de acá para allá sin sentir el cansancio en los pies.

En ese sentido, Pegada busca simplificar la rutina diaria. Con modelos versátiles y una sensación de liviandad que se nota desde el primer paso, la marca invita a habitar la ciudad, disfrutar del recorrido y encarar el día a día a tu propio ritmo, sin tener que elegir entre estar cómodo o verse bien.

Para vivir la experiencia completa, la marca ya cuenta con dos locales exclusivos en la ciudad donde es posible probar en persona el confort de la nueva línea:

Portal Rosario Shopping (Nansen 323, Local 1071 - 1° Piso)

Entre Ríos 812 (Locales 5 y 6, a pasos de Peatonal Córdoba)

Noticias relacionadas
trading online: lo que hay que entender antes de abrir una cuenta

Trading online: lo que hay que entender antes de abrir una cuenta

Planillas sin dolores de cabeza: cómo ahorrar horas de trabajo administrativo cada mes

Mejores herramientas para guardar música en vivo de Facebook en MP3

5 mejores alternativas gratuitas al descargador sssinstagram

5 Mejores Alternativas Gratuitas al Descargador SSSInstagram

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Lo último

Pegada se reinventa: diseño, confort y actitud urbana para acompañar el ritmo de la ciudad

Pegada se reinventa: diseño, confort y actitud urbana para acompañar el ritmo de la ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El hincha canalla se congregó en el Parque Nacional a la Bandera y celebró junto al plantel la consagración en la Supercopa Internacional
Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Por Elbio Evangeliste
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Ovación
La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia
Ovacion

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Newells: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Newell's: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Policiales
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa
Información General

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

Despidos en Electrolux: Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer