Pegada se reinventa: diseño, confort y actitud urbana para acompañar el ritmo de la ciudad La marca renueva su colección con una propuesta centrada en materiales ultralivianos y tecnología de amortiguación, pensada para integrarse sin esfuerzo a la rutina diaria 30 de septiembre 2026 · 00:00hs

Pensada para quienes transitan la ciudad en movimiento, Pegada une el diseño urbano con la comodidad necesaria para el día a día. La nueva colección incorpora suelas ultralivianas, un calce ergonómico y plantillas de gran confort que absorben el impacto de caminar todo el día.

Gracias a sus tonos neutros y lo fácil que combinan con distintas prendas, cada modelo completa cualquier look de calle de manera natural, convirtiéndose en el aliado ideal para encarar las rutinas reales y los desafíos cotidianos con soltura, frescura y total comodidad.

Esta nueva propuesta nace para acompañar la flexibilidad de todos los días. Por eso, el calzado deja de ser un problema para transformarse en una solución simple que permite andar todo el día de acá para allá sin sentir el cansancio en los pies.

En ese sentido, Pegada busca simplificar la rutina diaria. Con modelos versátiles y una sensación de liviandad que se nota desde el primer paso, la marca invita a habitar la ciudad, disfrutar del recorrido y encarar el día a día a tu propio ritmo, sin tener que elegir entre estar cómodo o verse bien.

Para vivir la experiencia completa, la marca ya cuenta con dos locales exclusivos en la ciudad donde es posible probar en persona el confort de la nueva línea: Portal Rosario Shopping (Nansen 323, Local 1071 - 1° Piso) Entre Ríos 812 (Locales 5 y 6, a pasos de Peatonal Córdoba)