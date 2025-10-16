La Capital | Novedades | Feria del Libro

Sofía López King presenta en la Feria del Libro Rosario la segunda edición de Artes de hacer

16 de octubre 2025 · 17:44hs
Sofía López King presenta en la Feria del Libro Rosario la segunda edición de Artes de hacer

En el marco del Tricentenario de Rosario, la comunicadora y gestora rosarina Sofía López King presenta la segunda edición de su libro Artes de hacer, una obra que recorre las artes manuales como patrimonio vivo y en constante transformación. La presentación tendrá lugar este jueves a las 18:00h en la Feria del Libro Rosario, luego de que el libro haya sido presentado en escenarios internacionales como Londres, París, Andorra, Madrid y Barcelona.

Artes de hacer propone un viaje por las prácticas manuales y los saberes tradicionales, con una mirada contemporánea que reconoce el valor cultural y comunitario de estas expresiones. El libro nació dentro de un aula de la Universidad Nacional de Rosario y fue creciendo hasta convertirse en una producción de alcance internacional.

Una nueva edición de la Feria del Libro Rosario comenzó este miércoles 

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Arrancó la Feria del Libro en Rosario

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

WhatsApp Image 2025-10-16 at 16.54.55 (1)

La obra, prologada por Chiqui González, cuenta con el apoyo del programa Espacio Santafesino del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, consolidándose como un proyecto que combina creación, gestión y difusión del patrimonio cultural rosarino.

Recientemente, Artes de hacer fue declarado de interés municipal por iniciativa de la concejala Verónica Irizar, quien afirmó que “en tiempos en que lo inmediato y lo digital es lo que va, poder contar eso que se hace con las manos en la cocina, en un taller, en una carpintería y en tantos otros lugares tiene un valor único porque demuestra lo que se transmite de generación en generación y refleja todas estas historias de los que hacen esta comunidad que es la ciudad de Rosario”.

La presentación contará con la participación especial de la comunicadora, artista y docente rosarina Clara López Verrilli, profesora de la cátedra en la que surgió el proyecto original, quien dialogará con la autora sobre el proceso de creación, los recorridos del libro y su impacto en distintos públicos.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 16.54.56 (1)
WhatsApp Image 2025-10-16 at 16.54.56
Feria del Libro Artes de hacer
Reynaldo Sietecase en la inauguración de la Feria del Libro Rosario

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

El periodista, poeta y novelista Reynaldo Sietecase fue el segundo rosarino encargado en abrir la Feria Internacional del Libro de Rosario.

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

La Feria del Libro se llevará a cabo en Rosario del 15 al 25 de octubre

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

