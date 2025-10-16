Sofía López King presenta en la Feria del Libro Rosario la segunda edición de Artes de hacer 16 de octubre 2025 · 17:44hs

En el marco del Tricentenario de Rosario, la comunicadora y gestora rosarina Sofía López King presenta la segunda edición de su libro Artes de hacer, una obra que recorre las artes manuales como patrimonio vivo y en constante transformación. La presentación tendrá lugar este jueves a las 18:00h en la Feria del Libro Rosario, luego de que el libro haya sido presentado en escenarios internacionales como Londres, París, Andorra, Madrid y Barcelona.

Artes de hacer propone un viaje por las prácticas manuales y los saberes tradicionales, con una mirada contemporánea que reconoce el valor cultural y comunitario de estas expresiones. El libro nació dentro de un aula de la Universidad Nacional de Rosario y fue creciendo hasta convertirse en una producción de alcance internacional.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 16.54.55 (1) La obra, prologada por Chiqui González, cuenta con el apoyo del programa Espacio Santafesino del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, consolidándose como un proyecto que combina creación, gestión y difusión del patrimonio cultural rosarino.

Recientemente, Artes de hacer fue declarado de interés municipal por iniciativa de la concejala Verónica Irizar, quien afirmó que “en tiempos en que lo inmediato y lo digital es lo que va, poder contar eso que se hace con las manos en la cocina, en un taller, en una carpintería y en tantos otros lugares tiene un valor único porque demuestra lo que se transmite de generación en generación y refleja todas estas historias de los que hacen esta comunidad que es la ciudad de Rosario”.

La presentación contará con la participación especial de la comunicadora, artista y docente rosarina Clara López Verrilli, profesora de la cátedra en la que surgió el proyecto original, quien dialogará con la autora sobre el proceso de creación, los recorridos del libro y su impacto en distintos públicos. WhatsApp Image 2025-10-16 at 16.54.56 (1) WhatsApp Image 2025-10-16 at 16.54.56