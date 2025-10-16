La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

La agenda de la Feria del Libro llega con más de 20 actividades para este jueves. En esta nota, una por una

16 de octubre 2025 · 06:30hs
Arrancó la Feria del Libro en Rosario

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Arrancó la Feria del Libro en Rosario

La Feria del Libro Rosario continúa este jueves 16 de octubre con una programación cargada de presentaciones, conversatorios y lecturas para todas las edades en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín y San Luis). Desde las 16, escritores, editoriales y lectores se encontrarán en las distintas salas del espacio que este año celebra los 300 años de la ciudad con una edición diversa y federal.

Primeras actividades de la tarde

A las 16, se destacan la presentación del libro Centenario de la Asociación Bancaria 1924-2024, con Analía Ratner; Bullying, entender, prevenir y restaurar, de Yanina Cossime; Piel adentro, de María Cecilia Galcerán, y El campo popular, de Pedro Peretti. Además, el Club de Cuenterxs presentará la Colección Infantil de Cuento de la Editorial Municipal, con historias escritas por chicos de 6 a 12 años.

Literatura, historia y poesía

A las 17, la agenda suma la presentación de Josefa Díaz y Clusellas, Pintura reunida 1868-1902, editado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe, y el conversatorio El papel disruptivo de la poesía, con Candela Fumale, Federico Rodríguez y otros autores. También se presentarán La historia del jacarandá de la abuela Aranda, de Emiliano Vinocur; No me cuentes que sos feliz, de Soledad Vignolo, y Hasta que el silencio se haga ruido, de Gisel Zingoni.

Autores destacados y temas de actualidad

Desde las 18, el periodista Arlen Buchara presentará Rosario, perfil de una ciudad al límite (Editorial Futurock), acompañado por Sonia Tessa y Daniel Schreiner. En paralelo, el periodista Nicolás Artusi hablará sobre su Atlas del café, y Selva Almada presentará Chanchín. Laiseca, el maestro – Un retrato íntimo, junto a Rusi Millán Pastori y Patricia Dibert.

Entre las charlas académicas, sobresalen Abrir ventanas. Hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina, de Romina Garcilazo y Silvana Ferreyra, y la segunda edición de Artes de Hacer, de Sofía López King.

>>Leer más: Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Noche de literatura y debates

A las 19 llegará La ciudad de los amores perdidos, de Sebastián Riestra, acompañado por Beatriz Vignoli; La decisión de escribir, de Luis Gusmán; Síndrome de Down, de Natalia Álvarez, y Entre mitos y realidades: La historia del Rosario, libro de historieta coordinado por Horacio Vargas, Carlos Barocelli y Gina Tebay.

El cierre de la jornada incluirá a las 20 la presentación de Desde el campo, de Gustavo Grobocopatel, acompañado por el periodista Mariano Galíndez, y Un cielo en el ojo, el nuevo libro de poesía de Pablo Bernasconi. También se presentarán Los pies en el barro, de Antonio Ciancio, y Te encontré en la memoria, de Romina Marucco.

La programación concluirá a las 21 con la lectura de Habrá sido, de Mariano José Garcés.

>>Leer más: Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

En las cuatro plantas del centro cultural se podrán recorrer los más de 50 stands de librerías y editoriales, y se realizarán más de 280 presentaciones de libros y colecciones. Además habrá un espacio especialmente destinado a las infancias.

La feria cuenta con la organización del municipio, la provincia y la Fundación El Libro, y este año coincide con la celebración de los 300 años de la ciudad. Según se promociona, en esta edición refleja el espíritu diverso y federal de la escena editorial argentina: conviven lanzamientos de grandes sellos y editoriales independientes, figuras consagradas y nuevas voces, actividades para infancias, mesas de poesía, periodismo narrativo, ciencias sociales, historia regional, música y fútbol.

Días y horarios de la Feria del Libro en Rosario

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 10 a 0. La agenda de actividades está disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

En la web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.

Los autores invitados

Entre los autores que participarán de la feria se encuentran figuras de renombre como Maitena, pionera del humor gráfico y la historieta argentina, quien traerá su mirada crítica y divertida sobre la actualidad.

También estará Selva Almada, una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea argentina y autora de obras notables como "Chicas muertas", "El viento que arrasa" y "No es un río".

El actor y escritor Gonzalo Heredia también presentará su nueva novela, mientras que Chiqui González aportará su mirada sobre arte, creatividad y gestión cultural.

Además, la Feria contará con la presencia de Liliana Heker, una figura clave en la literatura argentina, y el periodista Hugo Alconada Mon, quien ofrecerá una mirada crítica sobre la realidad política y social actual.

A la programación también se suma Chula Gálvez, escritora y gestora cultural que se caracteriza por su enfoque único en la gastronomía y su capacidad para combinar literatura y experiencias colectivas.

Asimismo, también se hará presente Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios del agronegocio argentino más influyentes de la región, para pensar los desafíos del sector más pujante de la economía argentina.

En tanto, Nelson Castro llegará con su libro "La salud de los Papas", donde analiza las dolencias físicas y mentales de pontífices del siglo XX y XXI. De este modo, la Feria pone su sello en una nueva edición, abierta, con eje en la pluralidad y la diversidad de voces.

Por su parte, el público infantil podrá a su vez compartir tiempo con el ilustrador Pablo Bernasconi.

Noticias relacionadas
La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

La Feria del Libro se llevará a cabo en Rosario del 15 al 25 de octubre

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal y en Plaza del Carmen.

Timbúes se prepara para vivir la Feria del Libro 2025 entre el 16 y 17 de octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Lo último

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

La familia de Nico Fortuna logró una sentencia favorable ante la falta de cobertura de su obra social, que sólo cumplió con medidas cautelares
El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista
Ovación

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad
Ovación

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Newells atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Policiales
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores