La Capital | Zoom | Feria del Libro

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Con más de 300 actividades abiertas al público en el Fontanarrosa, la Feria Internacional del Libro recibirá a una gran cantidad de autores de distintos puntos del país

14 de octubre 2025 · 15:15hs
La Feria del Libro se llevará a cabo en Rosario del 15 al 25 de octubre

La Feria del Libro se llevará a cabo en Rosario del 15 al 25 de octubre

Del 15 al 25 de octubre se desplegará en Rosario la Feria del Libro, que además este año coincidirá con los festejos por el Tricentenario. En ese marco, la ciudad recibirá a una gran cantidad de escritores, periodistas y figuras relacionadas a la literatura que darán charlas y presentarán sus proyectos recientes.

En esta edición habrá lugar para todo: lanzamientos de grandes sellos y editoriales independientes, figuras consagradas y nuevas voces, actividades para infancias, mesas de poesía, periodismo narrativo, ciencias sociales, historia regional, música y fútbol.

La grilla se despliega en múltiples salas y espacios del Centro Cultural Fontanarrosa (PB, Entrepiso, Primer y Segundo piso, y el Auditorio Angélica Gorodischer). Las entradas a los eventos son gratuitas y se habilitan 48 horas antes de cada presentación.

Los asistentes podrán conocer a los expositores que más admiren, así como escuchar nuevas voces en la intimidad de las charlas organizadas. Reafirmando su carácter federal, la Feria Internacional del Libro reunirá en la ciudad a talentos provenientes de distintas partes del país. Para conocer los detalles acerca de las charlas y autores participantes, es posible consultar libremente en la página web oficial de la Feria.

>>Leer más: Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Quiénes estarán presentes en la Feria Internacional del Libro

La edición 2025 del evento literario más importante de la ciudad recibirá una enorme cantidad de escritores y escritoras nacionales. En algunos casos se trata de voces consolidadas mientras que también habrá lugar para los jóvenes escritores que están dando sus primeros pasos en este arte.

Algunas de las figuras más esperadas son:

  • Selva Almada: la autora de Villa Elisa se consagró como una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea argentina con sus obras notables tales como"Chicas muertas", "El viento que arrasa" y "No es un río".
  • Maitena: pionera del humor gráfico y la historieta argentina, la artista traerá su mirada crítica y divertida sobre la actualidad.
  • Iván Noble: tras su larga y aclamada trayectoria como cantante y compositor, el artista debutó recientemente como escritor con su novela “El doctor Álvarez contra los All Blacks”.
  • Ernesto Tenembaum: periodista, escritor y analista político argentino, Tenembaum destaca por su larga trayectoria en medios gráficos, radiofónicos y televisivos. Ha publicado varios libros de ensayo, crónica política y ficción, explorando temas como el poder, la economía, las identidades políticas y los fenómenos sociales recientes en Argentina
  • Reynaldo Sietecase: poeta, narrador y periodista, Sietecase es conocido por novelas como “Un crimen argentino” y “A cuántos hay que matar”, sus crónicas y ensayos periodísticos y sus ocho libros de poesía.

>>Leer más: Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

  • Hugo Alconada Mon: prosecretario de Redacción del diario La Nación y colaborador del diario El País (España), es autor de tres novelas muy vendidas: “La ciudad de las ranas”, “La cacería de Hierro” y “Topos”.
  • Roy Hora: Es doctor en Historia por la Universidad de Oxford e investigador Principal del CONICET y autor de “Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política” e “Historia económica de la Argentina en el siglo XIX”, entre otros libros.
  • Adrián Lakerman: guionista de televisión, humorista, comediante y actor inició su camino como investigador y divulgador del humor, creó diversos podcast (como “Comedia”) y realiza columnas especializadas en programas de streaming como “Gelatina”.
  • Beatriz Vignoli: crítica de Plástica y Literatura en Rosario/12, la rosarina tiene libros publicados en poesía, cuento, crónica, memoria y ensayo. Ha ganado múltiples premios por su escritura.

Noticias relacionadas
Tango Pulp estará presente en la nueva edición Feria Internacional del Libro de Rosario

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Nicolás Behringer y Luck Ra se consagraron campeones de La Voz Argentina

De ser los menos elegidos a campeones: la historia de Nicolás Behringer y Luck Ra en "La Voz Argentina"

Con la conducción de Wanda Nara, comenzó MasteChef Celebrity

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

Gabriela Toscano y Luis Machín protagonizan Relatividad, la obra que se podrá ver este sábado 18 en el Teatro Astengo

Luis Machín y Gabriela Toscano llegan a Rosario con la obra "Relatividad"

Ver comentarios

Las más leídas

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Lo último

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!, el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

En la audiencia preliminar al debate, un fiscal pidió 30 años de prisión para tres acusados de matar hace dos años a la hincha de Central arrojando un piedrazo
Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses
Economía

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Por Facundo Borrego
Economía

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Ovación
Martín Luciano y su vuelta al once en Newells: Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir
Ovación

Martín Luciano y su vuelta al once en Newell's: "Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir"

Martín Luciano y su vuelta al once en Newells: Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir

Martín Luciano y su vuelta al once en Newell's: "Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir"

Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami

Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami

Central ya tiene bajo el brazo un 2026 en el que jugará una copa internacional

Central ya tiene bajo el brazo un 2026 en el que jugará una copa internacional

Policiales
Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La Ciudad
Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas
La Ciudad

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Política

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina