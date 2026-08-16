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Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km

El programa de beneficios WIN ofrece promociones y sorteos exclusivos para sus socios. El próximo sorteo será el 28 de agosto y tendrá como premios dos BYD Dolphin 0 km

16 de agosto 2026 · 07:00hs
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Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km

Ser parte de WIN, el programa de beneficios de City Center Rosario, permite acceder a sorteos exclusivos, promociones especiales y distintas experiencias dentro del complejo. La adhesión es gratuita y, durante agosto, los socios tendrán la posibilidad de participar por dos BYD Dolphin 0 km, que se sortearán el próximo 28 de agosto.

El programa WIN reúne cada vez a más personas que visitan City Center Rosario y ofrece distintas propuestas a lo largo del año. En los últimos meses, sus socios participaron por premios que incluyeron una BAIJ 0 km, U$S 10.000 para viajar al destino elegido por el ganador y $40.000.000 en WIN Credits para utilizar en el casino. Incluido el mismísimo Pachu Peña.

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Quienes todavía no forman parte del programa pueden asociarse de manera gratuita en el Centro de Atención al Cliente de City Center Rosario. La inscripción permite comenzar a acceder a las promociones vigentes y participar de los sorteos exclusivos que el complejo organiza durante el año.

Una agenda de entretenimiento para agosto

Además de las máquinas tragamonedas y los juegos de paño, City Center Rosario ofrece durante agosto una agenda que incluye torneos de truco, torneos de póker y distintas promociones.

También continúa Mini Las Vegas, el espacio temático inspirado en la ciudad estadounidense. Todos los miércoles se sortean $7.000.000 en premios, mientras que el próximo 27 de agosto se entregarán $10.000.000 en efectivo y $6.000.000 en créditos para utilizar en el complejo.

La agenda de espectáculos de Jarana también forma parte de la propuesta. Durante los fines de semana se presentan bandas locales de distintos géneros, mientras que los miércoles habrá shows de artistas y figuras reconocidas.

Entre los espectáculos previstos para agosto se encuentran las presentaciones de Litto Nebbia, la dupla humorística integrada por Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, y CAE.

Para conocer las promociones, la programación de espectáculos y las novedades del programa WIN, se puede consultar la información oficial de City Center Rosario.

Promoción exclusiva para mayores de 18 años. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

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