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Fin de semana largo fresco y con nubosidad variable: el pronóstico para este domingo en Rosario

Con temperaturas que rondarán los 13° de mínima y 18° de máxima, la jornada se presentará cielo mayormente nublado y chances de lloviznas de madrugada

15 de agosto 2026 · 19:55hs
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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días nublados en Rosario.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días nublados en Rosario.

El fin de semana largo avanza en Rosario y la región con condiciones meteorológicas marcadas por la persistencia de la nubosidad, la alta humedad ambiente y chances de lloviznas. Tras un sábado que se mantuvo cubierto y con precipitaciones aisladas, el sur santafesino transita hacia una jornada dominical que ofrecerá un leve repunte en las marcas del termómetro.

Para este domingo 16 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado, alternando con algunos mejoramientos temporales a lo largo del día. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas durante la mayor parte de la jornada, aunque hay chances de lloviznas de madrugada.

En el plano térmico se espera una temperatura mínima que se ubicará en torno a los 13°, mientras que la máxima alcanzará un valor cercano a los 18° durante la tarde.

El régimen de vientos jugará un papel dinamizador, soplando inicialmente de manera leve y variando hacia direcciones del sur y sudeste.

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