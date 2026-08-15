Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

La uruguaya Anto Lima, que estaba casada con el delantero de Newell’s, contó de las comunicaciones que tuvo con López

Maxi López le habría enviado mensajes íntimos a la uruguaya Anto Lima, la ex esposa del Colo Ramírez de Newell's

Anto Lima, la ex esposa del Colo Ramírez, volvió a dar que hablar. Esta vez, la modelo y actriz uruguaya apuntó contra Maxi López , y reveló los mensajes íntimos que le habría enviado el exfutbolista.

“Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada. Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo”, aseguró en diálogo con “LAM”, dando a entender que había habido intercambio de fotos privadas.

Las afirmaciones fueron alarmantes dado que López está en pareja desde 2013 con Daniela Christiansson, con quien tiene dos hijos.

>> Leer más: Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un beso frente a las camaras

Anto Lima apuntó contra la China Suárez y Central

En 2023, cuando todavía estaba casada con Ramírez, Lima hizo otra acusación que causó polémica: “La China Suárez le mira las historias a mi marido. Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida”, dijo en X.

Anto también la picanteó en Rosario en 2024, cuando el Colo llegó por primera vez a Newell’s, pero con un comentario futbolístico: "El domingo es el clásico de Rosario. Juega el más grande del interior contra... ¿cómo se llama el equipito este?", lanzó en un video en redes. Lima y Ramírez se separaron a mediados de 2025,