Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Anto Lima, la ex esposa del Colo Ramírez, volvió a dar que hablar. Esta vez, la modelo y actriz uruguaya apuntó contra Maxi López, y reveló los mensajes íntimos que le habría enviado el exfutbolista.
La uruguaya Anto Lima, que estaba casada con el delantero de Newell’s, contó de las comunicaciones que tuvo con López
Anto Lima, la ex esposa del Colo Ramírez, volvió a dar que hablar. Esta vez, la modelo y actriz uruguaya apuntó contra Maxi López, y reveló los mensajes íntimos que le habría enviado el exfutbolista.
“Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada. Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo”, aseguró en diálogo con “LAM”, dando a entender que había habido intercambio de fotos privadas.
Las afirmaciones fueron alarmantes dado que López está en pareja desde 2013 con Daniela Christiansson, con quien tiene dos hijos.
En 2023, cuando todavía estaba casada con Ramírez, Lima hizo otra acusación que causó polémica: “La China Suárez le mira las historias a mi marido. Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida”, dijo en X.
Anto también la picanteó en Rosario en 2024, cuando el Colo llegó por primera vez a Newell’s, pero con un comentario futbolístico: "El domingo es el clásico de Rosario. Juega el más grande del interior contra... ¿cómo se llama el equipito este?", lanzó en un video en redes. Lima y Ramírez se separaron a mediados de 2025,