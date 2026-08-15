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Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

El fiscal de Homicidios Culposos Matías Edery se puso al frente de la investigación. Asegura que la familia merece saber qué pasó con el joven afrodescendiente

Matías Petisce

Por Matías Petisce

15 de agosto 2026 · 07:00hs
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La marcha para pedir justicia por Giovani se realizó en el primer aniversario de su muerte.

La marcha para pedir justicia por Giovani se realizó en el primer aniversario de su muerte.

"Hay algunos datos que nos mantienen firmes en la investigación. Por eso vamos a seguir adelante", confirmó Matías Edery, el fiscal que tomó la posta en la causa de Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de Central Córdoba cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el playón de ingreso al complejo del parque de España la madrugada del 28 de noviembre de 2024. No descarta ninguna hipótesis.

Edery anticipó que solicitará nuevas medidas, entre ellas el entrecruzamiento de antenas de telefonía móvil, para intentar dilucidar el derrotero del joven tras tomar un colectivo de la línea 132 esa misma noche, en el barrio Puente Gallego, donde vivía con su padre y sus hermanastros.

"Hay que hacer todo lo posible para darle una respuesta a la familia porque entiendo su dolor y por el hecho de no saber qué pasó", sostuvo en una charla con La Capital en la sede de la Fiscalía de Homicidios Culposos, tras la presentación de los informes realizados en partir del simulacro de caída, el pasado 7 de agosto de 2025.

El fiscal Matías Edery tomó el caso en reemplazo de su colega Mariana Prunotto, quien jugará como jueza.

El fiscal Matías Edery tomó el caso en reemplazo de su colega Mariana Prunotto, quien jugará como jueza.

Qué pasó con Giovani

Ratificó que la Policía Motorizada intervino tras el llamado al 911 por parte del agente S.B. de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se dio aviso al gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) para cautelar la escena y se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) bajo la hipótesis de suicidio, por las características que presentaba al momento del hallazgo.

Señaló que los procedimientos llevados a cabo en la escena "se hacen de esa forma": se suele quitar la vestimenta para cotejar posibles lesiones, y que la "cautelación" de manos para tomar huellas dactilares o posibles rastros de ADN bajo las uñas "sólo se hace en protocolos de femicidio".

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

"No había elementos que hicieran sospechar que no fuera un suicidio por las características del caso. Tenemos casos idénticos, con personas que se arrojan prácticamente en el mismo lugar para quitarse la vida. Pero hubo otras situaciones que comenzaron a hacer tambalear esa primera hipótesis y esa es la situación en la que estamos hoy. Por eso voy a pedir nuevas medidas para ver las últimas comunicaciones de Giovani", reveló.

Qué pasó con Giovani

"En medio de una llamativa incertidumbre no se puede descartar ninguna hipótesis: que lo arrojaron, que cayó de manera accidental o, incluso, que se haya suicidado. Y eso la familia lo sabe", confió para aclarar que "no hubo connivencia policial ni encubrimiento".

No obstante, aportó un dato llamativo: "Dentro del mapa interactivo que diagramamos desde que subió al colectivo (línea 132) a la madrugada (1.01 del jueves 28 de noviembre) hay un lapso de tres horas en las que no sabemos qué pasó con Giovani y tampoco lo vamos a saber por el momento".

>> Leer más: Muerte de Giovani Mvogo Eteme: reclaman la exhumación del cuerpo y piden investigar al agente de la PSA

En ese marco, reconoció que si hubieran funcionado las cámaras de seguridad de la zona o los registros (que se borraron) se podría haber detectado algo; habrían ayudado a despejar las dudas que tiene la familia y la Fiscalía, aunque aclaró que "bajo ningún punto de vista serían concluyentes para esclarecer el caso".

Huecos

"Siempre hay muchos huecos en una investigación, incluso las cámaras del colectivo y el custodio que iba en la unidad, a quien tampoco se lo pudo ubicar para una declaración testimonial. Sucede que en esta causa hay elementos con los que no contamos hasta el momento", admitió.

Uma imagen que habla más que mil palabras y un pedido de justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme.

Uma imagen que habla más que mil palabras y un pedido de justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme.

A su vez, también recordó que se tenía el permiso para exhumar el cadáver tal como lo solicitó la familia, pero en base al asesoramiento de especialistas en la materia se descartó esa posibilidad.

"Hicimos una consulta, la misma que hizo la familia, y nos confirmaron que ya no era posible detectar ese tipo de bacterias subcutáneas", consignó.

El teléfono de Gio

Edery sostuvo que la Fiscalía hizo innumerables gestiones para hallar el teléfono de Giovani (aún no apareció) para saber si tenía previsto encontrarse con alguien a esa hora de la madrugada, pero hasta ahora no fue posible.

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

"Allanamos el sitio donde impactó el celular, pero hasta ahora no pudimos confirmar si el joven se llevó el teléfono de su casa, puesto que la persona que portaba el chip no tiene elementos relacionados con la causa", precisó.

El recorrido

Dentro del misterio que enmarca el caso, Edery aseguró que revisaron "todas las cámaras" que pudieran haber tomado el derrotero realizado por Giovani, desde que se tomó el ómnibus hasta plaza Sarmiento y otras calles adyacentes por las que pudo haber caminado el joven hasta llegar al parque España.

"Revisamos todas las cámaras, incluso las públicas que funcionaban en el parque España. Una de ellas apunta cerca del túnel (Arturo Illia) pero allí no se aprecia ninguna caída durante ese momento. Incluso se realizó un informe del link que se borró, pero en el mismo no se observó nada", sostuvo.

El agente de la PSA

Desde un primer momento, la familia del joven siempre hizo hincapié en las "incongruencias" aportadas por el agente SB de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) respecto la versión aportada en calidad de testigo ante la fiscal Mariana Prunotto.

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba.

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba.

Y abundó en la inquietud que sorprende a propios y extraños. "¿Por qué dos personas que no tienen nada que ver se encuentran en un mismo lugar? Eso pasó realmente: el agente salió de San Martín y San Juan porque no se podía dormir (llega al parque España a las 3.36 de la madrugada) y coincide en un mismo lugar con un joven a quien no conocía y que se había tomado un colectivo (a la 1.01), aunque no sabemos por qué", se preguntó.

Lo único que trascendió hasta el momento es el testimonio del uniformado en plena reconstrucción del hecho, realizado el pasado 7 de agosto de 2025 en el mismo lugar. Allí repasó el recorrido realizado esa noche y cómo dio con el cuerpo de Gio, que yacía en el playón del ingreso al Colegio Parque de España.

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