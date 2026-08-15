Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas En la semana se registraron dos notas amenazantes en la escuela Freyre. El Concejo emitió un pedido en el mismo sentido 15 de agosto 2026 · 15:05hs

Habitantes de Fray Luis Beltrán reclaman seguridad en la escuela de la localidad.

Vecinos de Fray Luis Beltrán marcharon el jueves para exigir garantías de seguridad y poder concurrir a la Escuela Freyre sin temor. Munidos de carteles, banderas y mensajes dirigidos a las autoridades, se movilizaron familias, docentes, trabajadores y estudiantes de la localidad.

El reclamo surgió después de una serie de ataques que generaron alarma en toda la comunidad educativa. El lunes pasado se registraron intimidaciones en el edificio de la Escuela Nº 1.014 Coronel Marcelino Freyre, ubicada en Guido Spano 391. Ante el temor generado entre los padres y la circulación de versiones sobre posibles ataques armados, el lunes pasado no se dictaron clases en el establecimiento. El primer episodio ocurrió el viernes en inmediaciones de la misma escuela, cuando fue encontrada una nota intimidatoria.

>> Leer más: Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína

Esquelas y proyectiles en Fray Luis Beltrán El Ministerio de Seguridad confirmó que el viernes y el lunes se habían hallado notas con escritos amenazantes y proyectiles, los cuales habrían sido arrojados a través del enrejado perimetral. Las autoridades señalaron que los mensajes presentan una connotación vinculada al delito organizado y están dirigidos contra un residente de la localidad que no posee relación con la comunidad escolar.