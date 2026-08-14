Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario

El inmueble ubicado en Santa Fe al 1200 será rematado el 20 de agosto. Las ofertas se presentan online y comienzan en algo más de 500 mil dólares

El edificio donde funcionó una de las sucursales de Banco Nación en Rosario será subastada , luego de varios años de desuso. Se trata de un local de casi 800 metros cuadrados en Santa Fe al 1200 , entre Mitre y Entre Ríos. El remate será el 20 de agosto y la oferta inicial está valuada en 534 mil dólares.

Ubicado en la zona bancaria del microcentro de Rosario , el local que supo ser una sede con mucha actividad del Banco Nación entra en subasta. La virtualidad y concentración de actividades en otras sucursales hicieron que este inmueble quede marginado de la actividad bancaria.

La subasta es abierta a todo el público y con inscripción gratuita. Para participar se debe registrar y completar el formulario online en la página de Narvaezbid y hay tiempo hasta las 12 del jueves próximo para ofertar.

La sede que el Banco Nación remata cuenta con 797 metros cuadrados cubiertos, divididos en cuatro niveles . Por su ubicación, corredor del transporte público y a metros de la peatonal Córdoba, se convierte en una oportunidad para empresas, desarrolladores e inversionistas.

El terreno sobre el que está emplazado la exsucursal alcanza los 318 metros cuadrados. En los niveles construidos, Banco Nación solía tener espacios para la atención al público, oficinas, salas de reuniones, depósitos y área técnica.

En el subsuelo de la sucursal se encentra la bóveda, con la sala de bombas y bunker. En la planta baja existe un doble ingreso, donde allí funcionó el salón de atención al público y el sector de cajas, además contiene un patio interno y baños.

En el primer piso hay espacio para una sala de reunión y una cocina-comedor. También dos oficinas, una con baño privado. Por último, en el segundo piso hay divisiones para dos oficinas con baños privados, otro patio interno y tres depósitos.

La subasta

Narvaezbid tiene abierta la subasta hasta el 20 de agosto a las 12. Hasta ese momento hay oportunidades de ofertar, con una propuesta mínima de 534 mil dólares. Según explicaron desde la empresa de subastas, el valor inicial del remate "es sólo una fracción del valor actual que este tipo de inmuebles tiene en el mercado".

La empresa de subasta indicó que está garantizada la trazabilidad completa del proceso y además de la oportunidad inmobiliaria, el remate agiliza los tiempos de compra frente a los canales tradicionales.

Las condiciones para participar de esta y cualquier subasta se pueden consultar en www.narvaezbid.com.ar.

Por cualquier consulta por el inmueble pueden comunicarse al (011) 5452-1337 de lunes a viernes de 9 a 18 o vía whatsapp al (011) 5972-0949.