Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Mazzantti siempre le generó preocupación a la última línea del Malevo, fue inteligente para ubicarse y anotó un gol

Walter Mazzantti siempre da la cara por Newell’s y aporta desde el fútbol, con juego y goles. Le queda pintada la casaca rojinegra y nada parece excederlo, incluso en los momentos mas difíciles, en los desafíos más complicados, siempre aporta serenidad y cuestiones muy positivas que alimentan el tránsito del equipo leproso.

Por eso, nadie más que él merecía ser parte principal y eje de un protagonismo escénico, que mostró durante todo el desarrollo. Incluso en el primer tiempo, donde no se abría el trámite, Mazzantti siempre se mostró, la buscó y generó acciones de riesgo.

Siempre le generó preocupación a la última línea del Malevo. Siempre se mostró inteligente para ubicarse y para entender por donde, y ante que rival puede sacar ventajas.

Mazzantti, siempre atento y concentrado

Y nunca pierde su semblante, siente está atento y concentrado. Por eso, sobre el final, siempre apareciendo de manera determinante por su sector, anotó un gol que ratifica su importancia en el funcionamiento colectivo.

Siempre apareció y fue decisivo cuando tuvo que encontrar razones para ganar partidos importantes.

Sin dudas, hoy es la principal bandera, y en su figura se resume gran parte de lo que pueda generar en ofensiva la Lepra.