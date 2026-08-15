Jugó en Central con Ruben, Lo Celso y Cervi, se retiró hace tres años y volverá a las canchas a los 37

Un viejo conocido en Arroyito regresará al fútbol en un modesto equipo que disputará el Torneo Regional Amateur.

En Central todos recuerdan al equipo de 2015. Dirigido por Eduardo Coudet, terminó tercero en el torneo de primera división con una gran cosecha de puntos, llegó a la final de la Copa Argentina y tuvo al goleador del fútbol argentino, Marco Ruben.

En el plantel había grandísimos jugadores, muchos de ellos surgidos en las divisiones inferiores de Central: el propio Ruben, Giovani Lo Celso y Franco Cervi, entre ellos.

En el equipo también había un delantero mendocino que había llegado de Tigre. Había iniciado su carrera en Desamparados de San Juan y antes de desembarcar en Arroyito había pasado por Progreso (Uruguay), Siena, Fiorentina y Torino (Italia).En el equipo de Victoria había jugado apenas 13 partidos, en los que marcó tres goles.

En Central jugó 21 partidos y metió 11 goles

Se trata de Marcelo Larrondo, quien despues de una extensa carrera se retiró en Deportivo Maipú de su provincia a fines de 2023. En su paso por Central, el mendocino jugó 21 partidos, convirtió 11 goles y dio seis asistencias. Y del Canalla pasó a River, donde jugó muy poco debido a una lesión en una rodilla.

Pero, tres años después de haber colgado los botines, Larrondo decidió volver a jugar y el club donde lo hará ya lo anunció oficialmente. “Vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día”, comunicó Sportivo La Consulta, de Mendoza.

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Marcelo Larrondo vuelve a jugar a los 37 años

Larrondo, de 37 años, disputará con ese equipo el Torneo Regional Amateur, que clasifica a varios equipos para el Federal A, la cuarta división del fútbol argnetino para los clubes del interior. La Consulta es un pequeño pueblo de Valle de Uco.

Club Sportivo La Consulta: “Vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día" Club Sportivo La Consulta: “Vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día"

“Formado en un club de barrio como el nuestro, Larrondo conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio que caracterizan a las instituciones de nuestra zona”, valoro el Sportivo al anunciar su regreso a las canchas.

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Y añadió: “Su experiencia y recorrido profesional representan un enorme salto de calidad para nuestro plantel y un verdadero orgullo para el fútbol del Valle de Uco”, cerró su nuevo club.