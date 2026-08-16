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Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en el viaje a San Pablo

El Canalla visita al Guapo por el torneo Clausura, pero con armas de menor calibre, pensando en la revancha frente a Corinthians por la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de agosto 2026 · 07:00hs
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Tomás Badaloni se esfuerza en el choque ante Corinthians. El centrodelantero iría desde el arranque en Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Tomás Badaloni se esfuerza en el choque ante Corinthians. El centrodelantero iría desde el arranque en Central.

El chip de un torneo a otro puede cambiar en Central, y de hecho a eso se apunta, pero en este frenesí de desafíos no hay manera de escindir ciertos pensamientos. Que el Canalla vaya a cancha de Barracas Central, por la quinta fecha del torneo Clausura, con un equipo prácticamente alternativo, tiene una sola explicación: guardar todo el potencial para el choque de vuelta por la Copa Libertadores frente a Crotinthians el próximo jueves, en San Pablo. Sólo tres titulares viajaron: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel y Vicente Pizarro.

Mientras haya vida en la Copa Libertadores no habrá otro desafío más importante que ese, al menos hasta que se juegue por cosas importantes en el torneo doméstico. Y eso está muy claro hoy en Arroyito.

Por eso, la decisión de Jorge Almirón de rotar el equipo casi por completo no hace más que apegarse a la lógica, a esa realidad que exige prestarle atención a lo inmediato, pero a la vez no desentenderse de lo que ocurrirá en un puñado de días.

El Canalla y otro envión anímico

Como el partido ante Aldosivi, la búsqueda de un envión anímico hoy también cuenta, pero hay ribetes claramente diferentes. Aquella vez el Canalla jugó con lo mejor que tenía y, se sabía, eran esos mismos futbolistas los que días después irían por el primer paso en los octavos de final de la Libertadores. Ahora es distinto.

>>Leer más: Cómo le fue a Central las últimas veces que puso un equipo alternativo o con mayoría de suplentes

Jorge Almirón apuesta por un Central prácticamente alternativo para visitar al Guapo.

Jorge Almirón apuesta por un Central prácticamente alternativo para visitar al Guapo.

Se trata ni más ni menos que de los avatares que impone la doble competencia y más cuando en el medio hay un desafío tan importante y tan tentador como lo es el certamen continental por excelencia.

Lo que haga Central en la noche de este domingo en cancha de Barracas Central tendrá implicancia directa en ese posicionamiento que busca el equipo en el torneo Clausura. Porque todo lo que se pueda sumar en este inicio de torneo implicará un mayor oxígeno para la recta final. Ni hablar si logra sortear a Corinthians.

Después de un par de resultados positivos

Después del arranque en el Clausura a media máquina, con resultados que no convencían demasiado, la calma llegó con un par de resultados positivos. A tal punto que, en relación a las primeras cuatro fechas del torneo Apertura, hoy el Canalla está un par de escalones por encima. En el primer semestre el equipo de Amirón había llegado a este partido con cinco unidades y hoy suma siete. La proyección es positiva.

>>Leer más: Central y un empate que dejó buenas sensaciones: en San Pablo puede ganarle a Corinthians

Claro, en el torneo Apertura fue victoria contra Barracas Central, por lo que para que esa comparativa siga generando índices de confianza, hoy debiera al menos sumar.

Elías Verón, en el partido ante Aldosivi que terminó con triunfo de Central. El juvenil tiene chances de jugar de titular.

Elías Verón, en el partido ante Aldosivi que terminó con triunfo de Central. El juvenil tiene chances de jugar de titular.

Se insiste, el contexto impone otros lineamientos y otras decisiones por parte del entrenador. La búsqueda de ese resultado positivo será con un equipo alternativo, con jugadores que no vienen teniendo continuidad, lo que sin dudas implicará un grado de dificultad más elevado.

Por el camino de la ilusión

Siempre es más tentador afrontar desafíos de este estilo, cuando las ambiciones apuntan a objetivos superadores. Y Central transita hoy por esa senda en la que la ilusión es el motor principal.

El partido ante Barracas Central no es una piedra en el camino ni mucho menos. Es el partido que toca afrontar en medio de una llave de Copa Libertadores que exige el máximo esfuerzo. Y las pretensiones de escalar en la zona B del torneo Clausura no invalida absolutamente nada.

Será con armas de menor calibre porque toda la pólvora se guarda para tirarla en San Pablo.

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