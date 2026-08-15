Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Betty Gambartes, reconocida régisseuse, guionista y directora teatral rosarina, cuya trayectoria trascendió las fronteras del país, fue nombrada Artista Distinguida de la ciudad a través de una iniciativa presentada por la concejala Norma López en el Concejo Municipal.

Impulsado por la periodista María Herminia Grande, el proyecto destaca la extensa trayectoria de Gambartes, una de las figuras más reconocidas de la escena cultural argentina. Nacida en Rosario, se formó musicalmente en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires.

“Betty Gambartes es un orgullo rosarino. Ha desarrollado una destacada carrera nacional e internacional, convirtiéndose en una figura imprescindible de la cultura argentina. Con más de 50 puestas en escena de ópera y teatro musical a lo largo de su trayectoria, su talento ha conquistado algunos de los escenarios más exigentes del país y del mundo. Además, ha sabido reinterpretar la canción popular y el tango desde una sensibilidad dramática única”, sostuvo la vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López.

A lo largo de su carrera, Gambartes recibió numerosos reconocimientos, entre ellos los premios ACE, Clarín, Florencio Sánchez, Hugo, Luisa Vehil y Argentores, además del Premio Nacional al Teatro Musical. Entre sus producciones más destacadas se encuentran obras como "Manzi, la vida en orsai", ganadora de 26 premios y con 37 nominaciones; "Lo prohibido"; "¿Quién es Clara Wieck?", que superó las 105 funciones a sala llena en la Ciudad de Buenos Aires y fue recientemente reestrenada en Ginebra, Suiza; y la régie de "Aurora" en el propio Teatro Colón.

Para finalizar, la vicepresidenta del Concejo Municipal destacó el fuerte vínculo de la homenajeada con la identidad de la ciudad: “Reconocer a Betty es honrar la memoria y la identidad de nuestra ciudad. Junto a su familia, mantiene vivo el valiosísimo legado artístico de su padre, el gran pintor rosarino Leónidas Gambartes. Este homenaje reconoce no solo su excelencia profesional, sino también su generosidad y su compromiso con las nuevas generaciones de artistas”.