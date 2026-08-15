Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Política
Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027
La Ciudad
Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
Economía
Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio
Policiales
Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso
Zoom
"Farmear aura": qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos
Policiales
Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados
Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros
La Región
A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá
Ovación
Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito
Policiales
Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio
Policiales
Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito
Policiales
Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
La Ciudad
La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia
La Ciudad
La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario
La Ciudad
Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado
Policiales
De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural
Crónicas de campaña
Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Economía
La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
La Ciudad
Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras