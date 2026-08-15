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Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

La investigación por microtráfico derivó en 12 operativos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Secuestraron cocaína, marihuana, tussi, éxtasis, armas y dinero

15 de agosto 2026 · 10:26hs
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Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Cocaína, marihuana, tussi y pastillas de MDMA. Esa es parte de la variedad de drogas secuestradas durante 12 allanamientos realizados principalmente en el macrocentro de Rosario, en una investigación por presunto microtráfico vinculada al circuito de las fiestas electrónicas. Los procedimientos terminaron con nueve hombres detenidos y permitieron además incautar dinero en efectivo, dólares, teléfonos celulares, balanzas de precisión, un automóvil y un arma de fuego.

Los operativos fueron realizados por la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal Argentina, por orden del fiscal César Pierantoni, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación se inició en abril de este año como desprendimiento de una causa anterior. En esa oportunidad se habían allanado dos lugares, detenido a un hombre y desmantelado un vivero indoor, donde se secuestraron cogollos de marihuana, entre otros elementos.

A partir del análisis de esa primera investigación, los pesquisas detectaron la existencia de presuntos colaboradores del hombre que había sido detenido. Así se inició una continuidad investigativa que permitió establecer domicilios particulares y lugares frecuentados por esas personas y solicitar nuevos allanamientos para reunir pruebas.

12 allanamientos y nueve detenidos

La mayoría de los procedimientos se realizaron en el macrocentro rosarino. Tres de ellos tuvieron lugar en distintos departamentos del edificio de España al 2940, mientras que los restantes se distribuyeron en España al 2855 y al 2550, Amenábar al 1740, Italia al 2971, Rueda al 1535, Pasaje Suárez al 5067 B, Tucumán al 1716 y Roca al 2049.

El último procedimiento fue en García González al 1.945, en Villa Gobernador Gálvez.

No todos los allanamientos terminaron con detenidos o secuestros. En España al 2940, piso 6, y en Roca al 2049 no se incautaron elementos ni hubo personas detenidas. En el domicilio de Villa Gobernador Gálvez tampoco hubo detenidos ni secuestros. El balance general informado por la Policía de Santa Fe fue de nueve hombres detenidos.

Qué drogas secuestraron

Entre todos los procedimientos se secuestraron, según el parte policial 36,4 gramos de cocaína, 76,7 gramos de marihuana, 14,5 gramos de tussi o “cocaína rosa”, 14 pastillas de MDMA o éxtasis y 20 semillas de cannabis.

También fueron incautadas cinco balanzas de precisión, 29 teléfonos celulares, una tablet, una notebook, bolsas tipo ziploc y distintos elementos de corte y fraccionamiento.

A esto se sumaron $1.253.900 y 700 dólares, un Volkswagen Suran y una escopeta recortada calibre 16.

El parte policial utiliza en algunos casos expresiones como "sustancia compatible con cocaína", "sustancia pulverulenta de color blanco" o "sustancia vegetal similar a cogollos". Por lo tanto, la identificación definitiva de las sustancias dependerá de las pericias correspondientes.

Cocaína, éxtasis y marihuana en distintos domicilios

Uno de los procedimientos con mayor cantidad de elementos se realizó en Italia al 2971, donde fue detenido un hombre. En el lugar, se secuestraron 35 gramos de cogollos de marihuana distribuidos en 21 envoltorios, 11 gramos de una sustancia que el parte identifica como tussi, cuatro pastillas de MDMA y 20 semillas de cannabis.

También encontraron $168.000, cinco celulares, una tablet, una libreta con anotaciones, una tijera y un cartucho calibre 9 x 19 milímetros.

En Pasaje Suárez al 5067 B fueron detenidos dos hombres. Los investigadores secuestraron allí 22 gramos de una sustancia pulverulenta compatible con cocaína, cinco pastillas de éxtasis, cuatro teléfonos celulares, un Volkswagen Suran, elementos de corte y fraccionamiento y $10.000.

En Tucumán al 1716, en tanto, fue detenido otro hombre. El procedimiento permitió secuestrar 3,5 gramos de una sustancia que el parte denomina tussi o “cocaína rosa”, 41,7 gramos de cogollos de marihuana y una pastilla de éxtasis.

Además, había tres balanzas de precisión, siete teléfonos celulares, bolsas tipo ziploc, una notebook Lenovo y $244.500.

En Amenábar al 1740 fueron detenidas tres personas. Allí se encontró un trozo compacto de cocaína de 8,3 gramos, cuatro pastillas de MDMA, bolsas pequeñas y tres teléfonos celulares. Uno de los detenidos tiene 17 años, de acuerdo con el parte oficial.

En España al 2550 se secuestraron otros cuatro gramos de cocaína, además de dos balanzas de precisión, tres celulares, $20.200 y dos armas de aire comprimido.

Una escopeta y un arma de aire comprimido

En España al 2855 fue detenido un hombre y se secuestró una escopeta recortada calibre 16, además de un teléfono celular.

En España al 2550 también fueron incautados un rifle de aire comprimido Mahely calibre 4,5 y una pistola Fox tipo réplica de aire comprimido del mismo calibre.

En Italia al 2971 se encontró además un cartucho calibre 9 x 19 milímetros.

La investigación comenzó con un vivero indoor

Los 12 allanamientos forman parte de una investigación que, según la Policía, surgió de otra pesquisa iniciada previamente.

En esa causa anterior se habían realizado dos allanamientos, detenido a un hombre y desmantelado un vivero indoor. El secuestro de cogollos de marihuana y otros elementos permitió continuar con el análisis de la información obtenida.

Los investigadores sostienen que de esa tarea surgieron indicios sobre otras personas que habrían colaborado con el detenido, lo que llevó a identificar nuevos domicilios y avanzar con la investigación por presunto microtráfico.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del MPA Rosario.

Por el momento, el parte policial informa las nueve detenciones y los elementos secuestrados, pero no consigna las imputaciones que eventualmente se realizarán ni una resolución judicial sobre la responsabilidad de los detenidos. Por tratarse de una investigación en curso, las detenciones y los secuestros informados no implican una condena.

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