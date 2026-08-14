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Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Migraciones y la Policía Federal realizaron controles en la autopista a Buenos Aires y en comercios de la zona sur

14 de agosto 2026 · 16:59hs
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El ciudadano chino sorprendido como ilegal en un negocio de la zona sur.

El ciudadano chino sorprendido como ilegal en un negocio de la zona sur.

Bajo la supervisión de personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) se desarrolló un control migratorio en el peaje de General Lagos de la autopista a Buenos Aires que permitió identificar a dos personas extranjeras que se hallaban de forma ilegal en el país. Fue expulsado un hombre de nacionalidad china con solicitud de retención.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios, conjuntamente con la Dirección Nacional de Migraciones. Los efectivos relevaron un total de 759 personas; 126 de ellas de nacionalidad extranjera. Por consecuencia, se realizaron tres actas y ejecutaron el acompañamiento de una ciudadana boliviana hacia la terminal de ómnibus de la localidad de Totoras, provincia de Santa Fe, a los fines de que aborde un micro hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia; ya que la misma no contaba con la documentación respaldatoria que acredite su debido alojamiento en la República Argentina.

Rechazo de ingreso

Contrariamente a eso, la mujer en cuestión poseía un rechazo de ingreso a nuestro país, con fecha 11 de agosto de 2026. Durante el control se relevaron también 21 comercios ubicados sobre; Ayacucho, San Martín, La Madrid, Juan Manuel de Rosas, Saavedra, España, Coulin, Paraguay, Lola Mora, Córdoba, Dean Funes, Riccheri, Mendoza, Alsina y sobre la Avenida Grandoli; todos en zona sur y oeste.

En uno de los locales se identificó a un ciudadano chino que se hallaba de forma irregular en la Argentina y cumpliendo funciones como empleado en un negocio. Se labró un acta de validación tanto a él como a su empleador; otro hombre también proveniente de China. Los demorados quedaron a disposición de la justicia, aguardando las actuaciones procesales de rigor.

En el mismo sentido, los efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios y en conjunto con la DNM identificaron a otro hombre de nacionalidad china, quien presentaba un requerimiento de retención. Acto seguido, fue trasladado hacia la Alcaidía Anexo Cavia de esta institución, quedando también a cargo de las autoridades judiciales hasta su posterior expulsión del país.

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