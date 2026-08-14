Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino

La obra contempla más de 10 kilómetros de cañerías y 1.600 conexiones domiciliarias, beneficiando a unos 32.000 vecinos

Los trabajos se desarrollan en el microcentro de la ciudad.

Aguas Santafesinas (Assa) inició la segunda etapa del histórico plan de renovación de redes de agua potable en el sector céntrico de Rosario, delimitado por bulevar Oroño, avenida Pellegrini y el río Paraná.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, junto a la presidente de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, y el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, Juan Ferrer, recorrieron durante la mañana el frente de obra, que comenzó esta semana en la zona de Mendoza y Colón.

Enrico destacó la importancia de continuar con este plan de renovación: "Con esta obra, automáticamente los vecinos de los departamentos y de las casas tienen más agua en la canilla. Lo otro para destacar es que antes, para hacer este tipo de obra, había que romper toda la calle, la vereda, generar barro, zanjas. Acá se está trabajando con un punto de entrada y un punto de salida ".

Por su parte, Ghilotti señaló: "Para la empresa es un desafío importante porque es una zona muy movida de la ciudad de Rosario. Ya intervenimos el año pasado en Lourdes y Pichincha, y podemos decir que es la obra que Rosario necesita". Además sostuvo que: "Ahora estamos en el casco histórico, en el microcentro, empezamos por barrio Martin. Estas son las obras que van por abajo, las que no se ven, pero que cambian realmente la calidad de vida del vecino y que van a permitir que Rosario siga creciendo".

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La obra

En el denominado radio antiguo de la ciudad de Rosario, la red de agua potable presenta problemas asociados a roturas frecuentes y bajas presiones, vinculados principalmente con la antigüedad y el desgaste de las cañerías de hierro fundido.

El proyecto contempla la renovación de los tramos identificados como críticos, utilizando tecnologías sin zanja en aquellos sectores donde las condiciones técnicas lo permitan. Las cañerías existentes serán reemplazadas por nuevas tuberías de Pead (polietileno de alta densidad), un material que ofrece mayor durabilidad y confiabilidad para la prestación del servicio.

En total, los trabajos comprenden la renovación de aproximadamente 10.800 metros de cañerías, unas 1.600 conexiones domiciliarias y la totalidad de los hidrantes y válvulas esclusas correspondientes al sector intervenido.

La renovación de las conexiones domiciliarias se realizará de manera integral, desde la toma en carga sobre la nueva cañería distribuidora hasta el cajón de servicio, incluyendo la llave de paso y los demás accesorios.

Asimismo, la obra contempla la provisión y colocación de micromedidores, destinados a reemplazar aquellos que requieran recambio e incorporar medición del consumo en los puntos de suministro que actualmente no cuentan con ella.

Los trabajos están a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Edeca S.A. y Grimaco S.R.L., y tienen un plazo de ejecución estimado de 12 meses.