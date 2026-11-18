El uso de ECMO, una tecnología de soporte vital avanzada, permitió la recuperación de una beba en el Sanatorio de Niños de Rosario tras un mes de internación.

Juana nació con una grave complicación respiratoria que puso en riesgo su vida. El rápido accionar de los profesionales del Sanatorio de Niños de Rosario y la implementación de ECMO, un sistema de soporte vital de alta complejidad, fueron fundamentales para su recuperación. Tras un mes de internación, la bebé recibió el alta y regresó a su casa.

Con apenas un día de vida, Juana atravesó una situación crítica que puso en riesgo su supervivencia. La recién nacida presentó una grave complicación respiratoria tras aspirar líquido meconial durante el nacimiento, lo que impidió que sus pulmones pudieran oxigenar adecuadamente la sangre.

Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico del Sanatorio de Niños, bajo la coordinación del Dr. Francisco Tabacco , médico de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, decidió implementar ECMO , una tecnología de soporte vital que permite mantener la oxigenación del organismo cuando los pulmones no pueden cumplir su función.

La intervención fue determinante para sostener las funciones vitales de Juana mientras sus pulmones recibían los cuidados necesarios para recuperarse.

ECMO: una tecnología que permite salvar vidas

La ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) es un sistema de alta complejidad que extrae temporalmente la sangre del organismo, la oxigena mediante un dispositivo externo y la devuelve al paciente.

De esta manera, permite sostener la oxigenación de los órganos cuando existe una falla respiratoria grave y los tratamientos convencionales no resultan suficientes.

El Sanatorio de Niños de Rosario es el único centro de la provincia de Santa Fe que cuenta con esta tecnología, destinada a la atención de pacientes en situaciones de extrema gravedad.

Si bien la institución ya había utilizado ECMO en otros casos críticos, Juana fue la primera paciente de apenas un día de vida en recibir este soporte y alcanzar una recuperación completa, marcando un nuevo hito en la atención neonatal de alta complejidad.

Un mes después, Juana volvió a casa

Gracias a la intervención oportuna, la tecnología disponible y el seguimiento permanente de los profesionales de la Maternidad Oroño, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrica, Juana logró superar el cuadro respiratorio que había comprometido su vida.

Luego de un mes de internación, la bebé evolucionó favorablemente, recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar junto a su familia.

Su recuperación refleja la importancia de contar con equipos médicos especializados coordinados , tecnología de alta complejidad y capacidad de respuesta inmediata frente a emergencias neonatales.

Este caso pone en valor la capacidad de la Maternidad Oroño, el Sanatorio de Niños y de Grupo Oroño para brindar atención médica de alta complejidad, combinando excelencia profesional y recursos tecnológicos que permiten ofrecer nuevas oportunidades de vida a los pacientes más pequeños.