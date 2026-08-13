ReDi vuelve a Rosario con una gran celebración por el Día del Niño Música, juegos y actividades gratuitas para disfrutar en familia este domingo en el Parque Urquiza 13 de agosto 2026 · 14:42hs

Este domingo 16 de agosto, el Parque Urquiza de Rosario será escenario de una nueva edición de ReDi, una propuesta gratuita que reunirá música, juegos y actividades para disfrutar en familia. De 10 a 18, chicos y grandes podrán participar de una jornada especialmente pensada para celebrar el Día del Niño en Rosario. La entrada será libre y gratuita, al igual que los juegos y las diferentes actividades previstas durante el encuentro.

Música y entretenimiento para toda la familia

La nueva edición de ReDi Rosario contará con una variada programación de espectáculos en vivo. Sobre el escenario se presentarán Los Lirios, Sofi Gazzaniga, PauPau y Marcela Morelo, quienes acompañarán la celebración con propuestas musicales para diferentes edades. Además de los shows, el público encontrará espacios de recreación, juegos, entretenimiento y distintas sorpresas a lo largo de toda la jornada. La propuesta invita a compartir un domingo diferente al aire libre, en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Una oportunidad para reunirse, jugar, cantar y disfrutar de una celebración pensada para toda la familia.

Cuándo y dónde se realiza ReDi

La cita será el domingo 16 de agosto, de 10 a 18, en el Parque Urquiza de Rosario. Tanto el ingreso como las actividades serán gratuitos. Lugar: Parque Urquiza, Rosario. Fecha: domingo 16 de agosto. Horario: de 10 a 18. Entrada: libre y gratuita