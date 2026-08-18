Polo, golf, moda y música: así será la exclusiva fiesta de Fashion Sunset en La Rinconada con Pampita, Barby Franco, Mario Guerci y Leo Saleh

Después de revolucionar Bariloche con su Patagonia Luxury Edition y tras su paso por destinos como Punta del Este y Miami, Fashion Sunset World Tour 2026 vuelve a Rosario con una de sus propuestas más ambiciosas.

El viernes 4 de septiembre a partir de las 17 hs "La Rinconada "será escenario de Fashion Sunset Polo & Golf Edition, una experiencia que reunirá a Pampita, Barby Franco, Mario Guerci y Leo Saleh, junto a moda, polo, golf, gastronomía de primer nivel, degustaciones de bodegas, alfombra roja, celebrities, empresarios, influencers y un gran after party de música electrónica.

Fashion Sunset continúa expandiendo su concepto alrededor de Argentina y el mundo. Tras diferentes ediciones realizadas en Punta del Este, Buenos Aires, Miami, Bariloche y otros destinos , el ciclo creado y producido por Leo Saleh regresa a Rosario para presentar una edición completamente diferente a todo lo realizado hasta ahora.

La cita será el viernes 4 de septiembre en La Rinconada , donde el verde, el polo, el golf y el atardecer se convertirán en parte de la escenografía de una nueva parada del Fashion Sunset World Tour 2026.

18.30 - desfile

19.30 hs- Cocktail y after party

Esta vez, el concepto será Polo & Golf Edition, una propuesta inspirada en la elegancia relajada de los grandes clubes de campo y en el lifestyle de los Hamptons.

Pero desde la organización lo dejan claro: no será solamente un desfile.

Fashion Sunset fue concebido como un gran show y una experiencia integral en la que moda, música, gastronomía, entretenimiento, turismo, relaciones públicas y grandes figuras conviven durante varias horas.

“Queremos que la gente llegue a La Rinconada y sienta que entró en otro universo. Fashion Sunset es mucho más que una pasarela: es un show, una experiencia y una manera diferente de vivir la moda”, adelantó Leo Saleh.

Un evento nunca antes visto en Rosario

La producción prepara para esta edición un despliegue especial con el objetivo de presentar en Rosario una propuesta inédita para la ciudad por sus características, concepto y combinación de experiencias.

Desde la llegada de los invitados habrá una alfombra roja, con presencia de celebrities, influencers, empresarios, figuras y referentes de distintos sectores.

También se espera la llegada de medios nacionales y regionales, que realizarán la cobertura del evento y participarán de una rueda de prensa y entrevistas con los principales protagonistas.

“Queremos hacer algo que Rosario no haya visto antes. No se trata solamente de llevar modelos a una pasarela, sino de construir un universo completo alrededor del evento. Desde la alfombra roja hasta el desfile, la música, la gastronomía, el polo, el golf y el after party: todo forma parte de una misma historia”, explicó Saleh.

Fashion Sunset se consolidó con los años como una propuesta itinerante y, según destaca su producción, se transformó en uno de los eventos de moda y lifestyle más esperados en diferentes puntos del país, con una agenda que continúa sumando ciudades y destinos internacionales.

Pampita, la madrina de Fashion Sunset, vuelve a Rosario

Una vez más, Carolina “Pampita” Ardohain será la gran figura de la jornada y llegará a Rosario como madrina de Fashion Sunset.

La modelo y conductora viene de protagonizar junto a Leo Saleh la reciente edición de Bariloche, donde Fashion Sunset desembarcó por primera vez en la Patagonia.

Su participación también encuentra una conexión especial con el espíritu de esta nueva edición, ya que Pampita ha estado vinculada en distintas oportunidades al universo ecuestre y del polo. Y además se encuentra en pareja con Martín Pepa, del mundo del polo.

En La Rinconada, esa relación se combinará con un entorno completamente diferente: moda, caballos, golf, naturaleza y sunset.

Después de Bariloche queríamos sorprender nuevamente. Rosario es una ciudad fundamental para Fashion Sunset, ya que acá nació el evento, y La Rinconada nos permite hacer algo que todavía no habíamos hecho: unir en una misma experiencia el mundo del polo, el golf, la moda y la música”, adelantó Saleh.

Barby Franco y Mario Guerci, se suman a la edición.

La jornada contará además con la presencia de Barby Franco, quien será una de las grandes protagonistas del desfile.

Por su parte, Mario Guerci se sumará por primera vez al evento como host y acompañará a Leo Saleh durante los distintos momentos de la conducción.

Así, Pampita, Barby Franco, Mario Guerci y Leo Saleh encabezarán un line up que se completará con celebrities, empresarios, influencers, diseñadores, modelos, representantes de marcas y numerosos invitados especiales.

Un desfile internacional con marcas de distintos puntos del país y del exterior

Uno de los grandes momentos de la tarde será el desfile.

La pasarela reunirá marcas de Rosario, Buenos Aires y diferentes puntos de Argentina, junto a propuestas provenientes de otros países.

La producción anticipa además la participación de firmas de Uruguay y España, aportando una impronta internacional a esta nueva edición.

El objetivo será construir un desfile dinámico, con diferentes universos estéticos y un cierre impactante especialmente preparado para la ocasión.

La pasarela no estará pensada como una estructura aislada del resto del evento. El paisaje de La Rinconada, el verde, el atardecer y el universo del polo y el golf serán parte de la propia puesta.

“El desfile tiene que ser un show. Queremos que cada pasada tenga impacto, que haya momentos diferentes y que el final sorprenda. Fashion Sunset evolucionó: hoy la moda es el corazón del evento, pero alrededor de ella construimos toda una experiencia”, explicó su creador.

Hamptons Country Club: el dress code también será protagonista

La estética de los invitados tendrá un papel fundamental.

El dress code elegido será Hamptons Country Club, inspirado en la sofisticación relajada de los grandes clubes de campo y las tradicionales temporadas de verano de los Hamptons.

La paleta estará dominada por blanco, beige, nude, crema y tonos tierra, con fuerte presencia del lino, las fibras naturales y las prendas de líneas clásicas.

Para ellas, la inspiración estará en vestidos fluidos, conjuntos monocromáticos, sastrería relajada y accesorios elegantes. Para ellos, camisas de lino, polos, pantalones claros y blazers desestructurados.

La intención es que los propios invitados formen parte de la estética visual de la jornada.

“El dress code también construye el evento. Queremos que cuando veas las imágenes puedas identificar inmediatamente el concepto: Hamptons, polo, golf, naturaleza y sunset”, señaló Saleh.

Gastronomía de primer nivel y degustación de bodegas exclusivas

La gastronomía será otro de los pilares de la experiencia.

Durante el evento habrá una propuesta gastronómica especialmente pensada para acompañar los distintos momentos de la jornada.

También se realizarán degustaciones de bodegas exclusivas, sumando al evento una experiencia vinculada al mundo del vino y a diferentes etiquetas seleccionadas.

De esta manera, los invitados no solamente asistirán al desfile, sino que podrán recorrer distintos espacios, participar de activaciones, disfrutar de gastronomía, vinos, música y propuestas especialmente diseñadas para esta edición.

Un exclusivo sector VIP para empresarios, influencers y celebrities

Fashion Sunset contará además con un sector VIP exclusivo, destinado especialmente a empresarios, influencers, celebrities e invitados especiales.

El espacio será uno de los principales puntos de encuentro social de la tarde y estará pensado para networking, relaciones públicas y experiencias diferenciales dentro del evento.

También funcionará como punto de encuentro para muchas de las figuras invitadas antes y después del desfile.

El concepto apunta a recuperar esa esencia social que caracteriza a Fashion Sunset: moda, negocios, entretenimiento y networking en un mismo lugar.

El line up: desde la alfombra roja hasta el after party

La experiencia comenzará desde la llegada de los invitados.

La alfombra roja será uno de los primeros grandes momentos de la tarde, con fotografías, entrevistas y cobertura de medios.

Luego llegará el desarrollo de las experiencias vinculadas al polo y el golf, la gastronomía, las degustaciones y las diferentes activaciones.

Más tarde será el turno del gran desfile de Fashion Sunset, encabezado por sus figuras invitadas y con marcas nacionales e internacionales.

Y cuando termine la pasarela, la energía cambiará por completo.

La noche continuará con un After Party de música electrónica, transformando La Rinconada en una gran celebración después del sunset.

El DJ Tomás Caturla estará a cargo del set musical, acompañando la transición desde el desfile hacia el costado más festivo de la experiencia.

La música electrónica, la iluminación y la ambientación serán protagonistas del cierre de una jornada que comenzará con moda y deporte y terminará convertida en fiesta.

Mucho más que moda: una experiencia para vivir

La premisa de esta edición será clara: el público no llegará solamente para sentarse y observar un desfile.

Fashion Sunset propone recorrer el evento, encontrarse, degustar, descubrir marcas, disfrutar del deporte, fotografiarse, escuchar música y formar parte de la puesta.

“Queremos que la gente venga a vivir una experiencia. Que durante unas horas sienta que está en otro lugar y que todo esté conectado: el look con el que llegó, el verde, los caballos, el golf, la copa de vino, la música, el desfile y la fiesta final”, resumió Saleh.

Y agregó: “Ese es el verdadero espíritu del World Tour. Cada ciudad tiene que tener su propia edición y su propia identidad. No queremos copiar una fórmula; queremos crear experiencias”.

De Punta del Este ,Miami , Buenos Aires a Rosario, con Ibiza como próxima parada internacional.

Fashion Sunset llega a Rosario después de haber llevado su propuesta a diferentes destinos de Argentina y del exterior.

El ciclo ya tuvo ediciones en Punta del Este y Miami, además de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, Rosario y, recientemente, Bariloche.

Luego de esta nueva etapa del World Tour, Ibiza será una de las próximas grandes paradas internacionales, llevando nuevamente la propuesta a Europa.

El crecimiento del ciclo apunta justamente a esa combinación: grandes ciudades, destinos turísticos y escenarios completamente distintos entre sí.

De la playa de Punta del Este a Miami, de la nieve de Bariloche a los campos de La Rinconada y, posteriormente, al Mediterráneo.

Entradas con cupos limitados

Fashion Sunset Polo & Golf Edition contará con cupos limitados, manteniendo el carácter exclusivo de la propuesta.

La venta oficial de entradas se realiza a través de Turbo Entrada, en turboentrada.com.

Desde la organización recomiendan adquirir los accesos con anticipación por la capacidad prevista para esta edición.

El próximo viernes 4 de septiembre, Rosario tendrá una nueva cita con Fashion Sunset.

Una propuesta que busca ir mucho más allá de un desfile y convertir a La Rinconada en el escenario de una de las grandes experiencias del Fashion Sunset World Tour 2026.