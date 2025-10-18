La Capital | Novedades | Funes

Milano: Una tendencia que desembarcó en Funes

Brillar es parte del plan

18 de octubre 2025
El pasado 11 de octubre, la ciudad de Funes fue testigo de la apertura de Milano, Un espacio dedicado al alquiler de vestidos para eventos, bajo el Slogan: “Brillar es parte del plan”.

Con una propuesta que combina elegancia, accesibilidad y sustentabilidad en la moda, Milano Funes busca ofrecer a mujeres de todos los talles, la posibilidad de lucir diseños únicos en momentos inolvidables, sin necesidad de comprar ni repetir un vestido.

“Queremos que cada clienta se sienta única y especial, con la confianza de contar con un servicio personalizado y poder elegir vestidos con los que se sientan lindas y cómodas ”, expresó Julieta Madera, fundadora del proyecto.

Su local se encuentra ubicado en Avenida Arturo Illia 608, y cuenta con estacionamiento propio para mayor comodidad.

Con Milano Funes, la ciudad suma una propuesta innovadora que responde a una tendencia internacional: alquilar en lugar de comprar, disfrutar la moda con conciencia y estilo.

Contacto de prensa: Ig: Milano Funes Tel: 3476 621192 Mail: [email protected]

