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Mejores herramientas para guardar música en vivo de Facebook en MP3

Querías el concierto, no el ángulo de la cámara

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Las bandas transmiten en vivo en Facebook y dejan la repetición. 6 formas de guardar el audio sin el video de 2 gigas.

25 de septiembre 2026 · 10:55hs
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Hoy en día las bandas hacen esto en lugar de hacer ruedas de prensa de gira: un teléfono en un soporte, hora y media tocando, y la transmisión se queda en la página después como una repetición. Los locales pequeños suben noches enteras de la misma manera. Lo que casi nadie quiere de eso es el video: es un solo ángulo fijo de una sala oscura, y lo que de verdad vale la pena conservar es cómo sonaba el lugar. A continuación tienes seis herramientas, ordenadas según qué tan directo te llevan desde la página de repetición hasta un archivo que puedes poner en una lista de reproducción, y dónde empieza a costarte calidad o paciencia cada una.

FvidGo

El audio se extrae por separado, lo que marca la diferencia entre un trabajo de dos minutos y uno de veinte. Un concierto de noventa minutos ocupa un par de gigabytes en video, y el camino habitual implica descargarlo todo, pasarlo por un conversor y luego borrar el original: tres pasos para conseguir algo que podrías haber obtenido directamente. Descargar solo el sonido se salta todo ese rodeo, y en un teléfono también te evita la parte en la que descubres que para empezar ni siquiera hay espacio para el video. Esa es la diferencia frente a descargar videos de Facebook y convertirlos después, que es el camino largo.

La calidad se mantiene intacta, lo cual importa más con grabaciones en vivo que con cualquier otra cosa. Un concierto grabado con un teléfono en una sala con mala acústica ya parte de una señal comprometida, y una segunda ronda de compresión encima de eso es lo que convierte una grabación regular en algo inaudible. Aquí el audio se extrae directamente de la fuente en lugar de volver a codificarse a partir de un archivo que ya ha sido comprimido previamente, así que lo que conservas es lo que había. En una pista de estudio pulida quizá no notes la diferencia; en una en vivo, sí la notarás. Lo mismo vale al descargar Reel de Facebook: si la banda publica un fragmento así, la fuente sigue marcando el límite.

Los nombres son un verdadero problema a esta escala y nadie se lo espera. Si guardas siete u ocho canciones a lo largo de una noche, los archivos conservan los títulos de las publicaciones de donde salieron en lugar de una serie de números, de modo que a la mañana siguiente puedes saber qué grabación fue el bis y cuál fue la prueba de sonido. Cualquiera que tenga una carpeta con pistas llamadas video_01 a video_23 sabe lo rápido que una colección se vuelve inutilizable: el audio está bien, pero tendrías que reproducirlos todos para encontrar algo.

El último punto es qué se reconoce en primer lugar. Una actuación en vivo no suele ser una publicación de video ordenada; es una transmisión que terminó y se convirtió en una repetición, quedando en una página en ese estado intermedio, y la cobertura incluye exactamente eso junto con las subidas de Watch y las publicaciones habituales. Por lo tanto, la dirección que pegas es la de la propia página de repetición, que es la única dirección que realmente tienes. Las historias son el caso aparte: descargar historias de Facebook solo funciona el mismo día, porque ese material desaparece a las veinticuatro horas.

Snapsave.io

Una herramienta web con páginas independientes para convertir de Facebook a MP3 y de Facebook a MP4, que admite videos públicos y Reels desde 1080p en adelante. Sus administradores dejan claro que los videos privados y los grupos cerrados quedan fuera de sus funciones. Su puntuación en Trustpilot ronda el 2.9 basada en un número reducido de reseñas, con quejas sobre cobros y sobre descargas que no coinciden con el enlace ingresado.

Tener una página dedicada exclusivamente al audio resulta sumamente práctico: no tienes que andar buscando una opción de formato dentro de una interfaz genérica, sino que estás en la página que hace exactamente esa única tarea. Frente a eso, la queja sobre recibir un archivo distinto al solicitado es la que realmente importa aquí: antes de pasar toda la tarde descargando un concierto completo, prueba con una sola canción y escucha el resultado obtenido.

Snaptube

Una aplicación para Android cuya sección de audio ofrece de 128 a 320kbps tanto en MP3 como en M4A, en más de 100 plataformas, con opción de pausar y reanudar. Se distribuye a través de su propio sitio web y en las tiendas de aplicaciones de siete fabricantes.

Si te importa la tasa de bits, esta es la única herramienta de la lista que te permite elegirla sin cobrarte por ello: 320 en lugar de lo que una página web decida por ti, y M4A si ese es el formato que ya utilizas en tu biblioteca. Para la música en directo, esa elección vale mucho más que para la voz hablada, ya que una grabación con mucho ruido ambiental y un amplio rango dinámico es precisamente donde una tasa de bits baja empieza a notarse. El límite es el de siempre: solo funciona en Android, por lo que esta opción no está disponible si usas un iPhone.

Video & Music Downloader

Para Android. El nombre del paquete es com.mp4mp3 y esa es toda su propuesta: un solo toque convierte video en audio, y el reproductor permite ajustar la velocidad. Cuenta con una carpeta bloqueada, las transferencias se ejecutan mediante múltiples hilos y admite 1080p. La publicidad emergente es frecuente, la base de usuarios instalada es pequeña, con unos 23 millones, y la actualización más reciente fue en julio de 2025.

Cierra el círculo en un solo lugar: guardas la sesión, la escuchas en la misma aplicación y la organizas con cierto orden. Eso te ahorra bastantes pasos si de todos modos vas a escucharla en el móvil. El inconveniente es la frecuencia de actualización: una herramienta que lleva tiempo sin cambios no es el mejor lugar exclusivo para guardar una colección reunida durante meses.

SaveTheVideo

Funciona en el navegador y en cualquier plataforma; corta una sección o comprime el archivo en el servidor antes de entregártelo, y lo convierte a varios formatos, incluido el audio. La publicidad y las páginas de redirección son muy invasivas.

La función de recorte es la verdadera razón para usarlo. De noventa minutos, a menudo solo quieres una canción (la versión que nunca grabaron, esos doce minutos en los que la sesión realmente se encendió), y cortar ese fragmento antes de extraer el audio da mucho menos trabajo que descargarlo todo y editarlo después. Donde falla es en la repetición: hacer eso once veces significa pasar once veces por anuncios y redirecciones, y a la cuarta ya estarás buscando otra alternativa. Para una sola canción, vale la pena; para una noche entera dividida en pistas, en absoluto.

iTubeGo

Programa de pago para Windows, Mac y Android, por unos $24.95 al año o $29.95 en un pago único, con audio de hasta 320kbps, una amplia lista de sitios compatibles y procesamiento por lotes. Las reseñas señalan una calidad de salida irregular y un análisis lento, los antivirus lo han marcado como sospechoso más de una vez y la empresa no responde a las opiniones negativas en Trustpilot.

El procesamiento por lotes es su mayor atractivo. Si tienes toda una temporada de transmisiones de una sala por procesar y prefieres poner cuarenta en cola antes que hacerlas una por una, es la única opción de esta lista pensada para eso. Para un puñado de canciones no tiene ningún sentido: estarías pagando, y aceptando las alertas de seguridad y la falta de soporte, para ahorrarte una tarde que de todos modos no ibas a perder.

Tres formas en las que suele acabar esto

Si quieres dos o tres canciones de una sesión larga, recorta antes de extraer. Cortar el fragmento convierte una descarga de noventa minutos en una de cinco, y te ahorras por completo la edición posterior.

Si prefieres la noche entera en una sola grabación, ve directamente a por el audio y deja el vídeo donde está. No hay nada que convertir, nada que borrar después ni una segunda compresión entre la sala y tus auriculares.

Y si eres exigente con cómo se escucha, elige una herramienta que te muestre la tasa de bits en lugar de una que la decida por ti sin avisar. En las grabaciones en vivo es donde se nota la diferencia, y quedarte con un valor que no puedes ver es lo único que no podrás corregir después.

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