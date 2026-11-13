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La calidad de los huevos empieza antes de llegar a la mesa

Gallina Feliz es una empresa que propone un producto a partir de animales criados con total bienestar, libres de jaulas y con alimentación nutritiva

13 de noviembre 2026 · 15:19hs
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La calidad de los huevos empieza antes de llegar a la mesa

El huevo está presente en casi todas las casas. En el desayuno proteico, en la comida de los chicos, en una tortilla, una pasta casera, un budín o una torta. Es un alimento cotidiano y nutricionalmente concentrado. Y justamente porque ocupa un lugar tan habitual en nuestra alimentación, también vale la pena conocer un poco mejor qué se está eligiendo.

Porque no hay un solo tipo de huevo. Hay blancos o de color; chicos, medianos, grandes o extra grandes; y también producidos bajo distintos sistemas. El color de la cáscara depende principalmente de la genética de la gallina, mientras que el tamaño está relacionado con el peso de cada unidad. Pero hay otra diferencia que no se reconoce simplemente mirando la cáscara: bajo qué ambiente, cómo fue alimentada la gallina y bajo qué condiciones se produjo ese huevo.

Cuando se rompe, se sabe

Quienes cocinan habitualmente saben que el huevo se descubre cuando se rompe. El cuerpo de la clara, la conformación de la yema, su contenido y la consistencia que aporta forman parte de la experiencia al utilizarlo. Para quien hace tortas, budines, bizcochuelos, pastas o trabaja en pastelería, además, el huevo tiene una función central: aporta estructura, liga y consistencia a las preparaciones. Y para quienes entrenan o buscan incorporar proteína de buena calidad a su alimentación diaria, el huevo es una alternativa simple y práctica para sumar aporte proteico a distintas comidas.

Por eso la calidad no termina en el aspecto exterior. Gallina Feliz apunta a un huevo con cuerpo, sabor, color y consistencia, que se comporte de manera pareja tanto en la cocina cotidiana como en aquellas recetas donde el resultado depende especialmente de los ingredientes que se utilizan.

En un huevo se resuelven, de una manera muy simple, varias necesidades nutricionales de una comida: aporta proteína de alta calidad (5-7 gr), los nueve aminoácidos esenciales (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina), grasas, vitaminas (principalmente A, D, B2, B12 y folato, además de colina, un nutriente esencial) y minerales (Se, P, Zn, Fe, I, Ca y K). Es por eso que el huevo ocupa cada vez más espacio en nuestra mesa: con una sola unidad incorporamos un alimento de alta densidad nutricional, que puede acompañar desde una comida sencilla hasta una preparación más completa.

En ese universo aparece el diferencial de Gallina Feliz, un huevo de color producido bajo un sistema de gallinas libres de jaula. Las aves pueden desplazarse, con acceso a nidos, perchas y sectores de cama.

Salud y bienestar

Ese sistema cuenta con certificación Certified Humane®, que establece y verifica estándares de bienestar animal relacionados con la alimentación, el agua, el ambiente, la salud y el manejo de las gallinas.

Cada vez se usan más huevos. Argentina alcanzó en 2025 un consumo de 398 unidades por habitante, frente a un promedio mundial estimado en unas 195 unidades anuales por persona. Para 2026, el sector proyecta que el consumo argentino se acerque a 430 huevos por habitante, más de uno por día. Dentro de la producción nacional conviven además distintos tipos: huevos blancos y de color, diferentes tamaños y sistemas de producción.

Ese crecimiento también cambia la manera de elegir. Cuando un alimento aparece prácticamente todos los días en nuestra mesa, empiezan a pesar otras preguntas además del precio o el tamaño: cómo fue producido, qué condiciones tuvieron las gallinas y qué respaldo existe detrás de lo que dice el envase.

Detrás de Gallina Feliz está Granja Siete Hermanos, una empresa familiar con más de cuatro décadas vinculada a la actividad avícola. La producción se realiza en Entre Ríos, incluida la elaboración del alimento de las aves y cereales de producción propia. Algo tan cotidiano como un huevo puede tener detrás formas de producción muy distintas. Y cuando se conocen esas diferencias, también se puede elegir mejor.

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