Innovación, inteligencia artificial y nuevos desafíos: llega la 23.ª Jornada de Profesionales en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe

El próximo viernes 31 de octubre , la ciudad de Venado Tuerto será sede de la 23.ª Jornada de Profesionales en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe , un encuentro de referencia que reúne a especialistas, docentes y profesionales del ámbito económico de toda la región

Bajo el lema “Transformación, gestión y desafíos tecnológicos en la profesión” , la jornada se desarrollará de manera presencial y contará con un destacado panel de disertantes que abordarán temáticas de gran actualidad e interés para el ejercicio profesional. Entre los ejes previstos vale la pena mencionar:

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios de encuentro y actualización:

“Cada edición reafirma nuestro compromiso con la formación continua y la integración profesional. Participar de estas jornadas permite a los colegas incorporar nuevas herramientas, anticiparse a los cambios del entorno económico y tecnológico, y fortalecer los lazos con otros profesionales de la región”, señalaron desde el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara II, organizadores de la actividad.

La propuesta busca promover la actualización permanente, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del rol profesional frente a los nuevos escenarios económicos y tecnológicos.

Los interesados pueden acceder al programa completo e inscribirse a través del siguiente enlace:

