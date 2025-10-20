La Capital | Novedades | Inteligencia Artificial

Innovación, inteligencia artificial y nuevos desafíos: llega la 23.ª Jornada de Profesionales en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe

El próximo viernes 31 de octubre, la ciudad de Venado Tuerto será sede de la 23.ª Jornada de Profesionales en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe, un encuentro de referencia que reúne a especialistas, docentes y profesionales del ámbito económico de toda la región

20 de octubre 2025 · 10:59hs
Innovación, inteligencia artificial y nuevos desafíos: llega la 23.ª Jornada de Profesionales en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe

Bajo el lema “Transformación, gestión y desafíos tecnológicos en la profesión”, la jornada se desarrollará de manera presencial y contará con un destacado panel de disertantes que abordarán temáticas de gran actualidad e interés para el ejercicio profesional. Entre los ejes previstos vale la pena mencionar:

  • Resolución de conflictos en empresas familiares
  • Perspectivas de la economía argentina
  • Guía de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para contadores
  • Inteligencia artificial aplicada al ejercicio de la profesión
  • Herramientas de costos aplicadas a la gestión empresaria

Paulina Guerscovich estudia en el Superior de Comercio y encontró apoyo en sus docentes para la presentación de la monografía

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

ChatGPT pasará a permitir interacciones eróticas en su chatbot, tras años de restricciones estrictas.

ChatGPT habilitará el contenido erótico y despierta la controversia

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios de encuentro y actualización:

“Cada edición reafirma nuestro compromiso con la formación continua y la integración profesional. Participar de estas jornadas permite a los colegas incorporar nuevas herramientas, anticiparse a los cambios del entorno económico y tecnológico, y fortalecer los lazos con otros profesionales de la región”, señalaron desde el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara II, organizadores de la actividad.

La propuesta busca promover la actualización permanente, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del rol profesional frente a los nuevos escenarios económicos y tecnológicos.

Los interesados pueden acceder al programa completo e inscribirse a través del siguiente enlace:

https://www.cpcesfe2.org.ar/capacitaciones/23-a-jornada-de-profesionales-en-ciencias-economicas-del-sur-de-santa-fe/

Inteligencia Artificial ciencias económicas Santa Fe
