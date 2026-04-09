Expocon 16 al 19 de Abril de 2026 - Estación Belgrano - Santa Fe - Expocon2026: la mayor exposición de la construcción del interior del país abre sus puertas en Santa Fe 9 de abril 2026 · 00:57hs

La ciudad de Santa Fe será sede de una nueva edición de EXPOCON, la exposición nacional de la construcción más importante del interior del país, que se desarrollará del 16 al 19 de abril, de 14 a 21 horas, en el predio de la histórica Estación Belgrano.

Con más de 12.000 m² de exhibición, EXPOCON ocupará la totalidad del predio, incluyendo la explanada sobre Boulevard Gálvez, el hall de ingreso, el sector de andenes —donde se montará un pabellón de más de 150 metros de extensión—, el espacio abierto Avellaneda (con el mayor parque de maquinaria del interior del país) y el sector Maipú, donde la provincia de Santa Fe presentará una propuesta especial vinculada a los próximos Juegos Suramericanos, mientras que la planta alta estará dedicada a la industria del mueble, diseñadores, ambientadores y artistas plásticos de distintas localidades.

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La exposición contará con: Más de 170 expositores de toda la cadena de valor de la construcción: desarrolladores, constructoras, urbanizadores, inmobiliarias, proveedores y servicios.

de toda la cadena de valor de la construcción: desarrolladores, constructoras, urbanizadores, inmobiliarias, proveedores y servicios. Dos auditorios: uno principal con conferencistas de nivel nacional e internacional, y un auditorio técnico donde empresas presentarán innovaciones en productos y sistemas.

uno principal con conferencistas de nivel nacional e internacional, y un auditorio técnico donde empresas presentarán innovaciones en productos y sistemas. La primera ronda de negocios del sector en el interior del país , generando encuentros estratégicos entre desarrolladores, constructores y proveedores.

, generando encuentros estratégicos entre desarrolladores, constructores y proveedores. Presentaciones de tendencias e innovación: sustentabilidad, eficiencia energética, inteligencia artificial, energías limpias, módulos habitacionales, glamping para turismo, tratamiento de aguas grises, consultoría, entre otros. Como propuesta diferencial, cada jornada culminará a las 19 horas con un SUNSET, integrando música, gastronomía y networking, celebrando la cultura del trabajo en un ambiente distendido.

Ingreso libre y gratuito La entrada es sin costo, con registro previo a través de Instagram en @expocon2026, mediante invitación de expositores o directamente en el ingreso al predio.