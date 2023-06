Entrevista exclusiva con Fabrizio Romano, el periodista de fútbol más reconocido del mundo

18 millones de seguidores en Instagram, 16 millones en Twitter. Ese es el récord actual del periodista de fútbol más popular de la actualidad, el italiano Fabrizio Romano (30). El informante que conoce cada movimiento en el mercado de transferencias y comparte toda la información con los fanáticos ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Su "¡HERE WE GO!", que anuncia que se ha acordado un traspaso entre clubes, se ha vuelto muy popular.

"Espero no perderme una transferencia importante durante nuestra charla", así comienza Fabrizio Romano nuestra entrevista. "Yo mismo me ocupo de todos mis canales de redes sociales, por lo que podría pasar que me pierda algo durante la entrevista. Con suerte, tendré suerte y no pasará nada", dice.