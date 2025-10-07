Banco Santa Fe inauguró un moderno lobby con cajero automático en el Parque Industrial de Funes

Con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso a las operaciones financieras cotidianas y proporcionar más comodidad para clientes y empleados de las empresas que integran el Parque Industrial de Funes , el Banco Santa Fe instaló un nuevo espacio de atención, con cajero automático , en el marco de su constante plan de innovación y expansión.

El nuevo punto de contacto cuenta con un cajero automático de última generación, que permite realizar operatorias tales como gestión de préstamos , depósitos y extracción de efectivo , entre otras varias gestiones, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El acto de inauguración contó con la presencia del Intendente de Funes , Roly Santacroce, y otras autoridades municipales y del Banco Santa Fe .

“Con la instalación de este nuevo ATM continuamos acompañando al sector productivo de la provincia, y renovamos nuestro constante compromiso con la inclusión financiera de las comunidades, y como agente financiero de la provincia continuamos acompañando al crecimiento y desarrollo de todos los sectores productivos en el marco de nuestro propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”, afirmaron desde el Banco , y destacaron que todos estos avances reafirman su posición como la entidad digital de vanguardia , proporcionando herramientas modernas y seguras para la gestión financiera de sus clientes que les permiten operar todas las cuentas desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de acercarse a una sucursal .

El cajero automático inaugurado se integra a la red de más de 500 cajeros automáticos del Banco Santa Fe, que junto con sus más de 150 sucursales, 350 terminales de autoservicio y 800 puntos de Santa Fe Servicios lo posicionan como la entidad financiera más importante de la provincia.

El Banco Santa Fe lidera el desarrollo de canales digitales y con automatización para que sus clientes puedan operar en forma ágil, cómoda y segura las 24 horas de los 365 días del año y realizar una variedad de operaciones bancarias como transferencias, depósitos, retiros, consultas de saldos y movimientos, pagos de impuestos y servicios, plazos fijos y préstamos, entre otras.

La entidad continúa así en el camino de la innovación y el crecimiento constante, invirtiendo en soluciones tecnológicas diseñadas para brindar a todos los sectores productivos de la provincia mayor comodidad, seguridad y agilidad en sus operaciones financieras.