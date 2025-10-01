Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

La marca vuelve a sorprender a sus fans, esta vez con un delicioso sabor de pollo y la icónica salsa CBO. Una explosión de sabor que ya se puede probar en todos los locales de Rosario.

McDonald’s volvió a apostar a un ícono de su menú y desde hoy ofrece en todos sus locales de Rosario, Santa Fe y el país la McCrispy Chicken Legend , una hamburguesa que recupera un sabor mítico muy esperado por los fanáticos del pollo: la salsa CBO .

El nuevo producto combina pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y pan de papa , además de la salsa que marcó a toda una generación. La propuesta busca reinterpretar un clásico con un perfil renovado y moderno, pensado tanto para quienes extrañaban este sabor como para nuevas generaciones que podrán descubrirlo por primera vez.

Además del impacto gastronómico, el relanzamiento refuerza el compromiso de la marca con la producción local : todos los ingredientes fueron seleccionados bajo estrictos procesos de calidad que garantizan frescura, seguridad y sabor en cada bocado. Cada alimento responde a los más altos estándares, acompañando la estrategia de la compañía de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

“Con la McCrispy Chicken Legend buscamos devolver a los consumidores un sabor mítico, pero renovado, que muchos recuerdan con cariño y que nuevas generaciones podrán descubrir por primera vez. Este lanzamiento es una muestra de cómo en McDonald’s escuchamos a nuestros clientes y transformamos esa conexión en productos que combinan tradición e innovación ”, comentó Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina.

McCrispy Chicken Legend estará disponible en todos los locales de McDonald’s de Rosario, Santa Fe y el país a partir de este martes 30 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el rol de la marca como líder en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.

Altos estándares de calidad

Quienes quieran conocer más sobre el origen de los alimentos que forman parte del menú de McDonald’s —papas, vegetales, carnes y lácteos— pueden hacerlo a través del canal oficial de YouTube de la marca, donde se detallan los estándares que guían cada etapa de producción.