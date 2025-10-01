La Capital | Novedades | McDonald's

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

La marca vuelve a sorprender a sus fans, esta vez con un delicioso sabor de pollo y la icónica salsa CBO. Una explosión de sabor que ya se puede probar en todos los locales de Rosario.

1 de octubre 2025 · 00:00hs
Un clásico renovado llega a Rosario: McDonalds lanza la McCrispy Chicken Legend

McDonald’s volvió a apostar a un ícono de su menú y desde hoy ofrece en todos sus locales de Rosario, Santa Fe y el país la McCrispy Chicken Legend, una hamburguesa que recupera un sabor mítico muy esperado por los fanáticos del pollo: la salsa CBO.

El nuevo producto combina pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y pan de papa, además de la salsa que marcó a toda una generación. La propuesta busca reinterpretar un clásico con un perfil renovado y moderno, pensado tanto para quienes extrañaban este sabor como para nuevas generaciones que podrán descubrirlo por primera vez.

Además del impacto gastronómico, el relanzamiento refuerza el compromiso de la marca con la producción local: todos los ingredientes fueron seleccionados bajo estrictos procesos de calidad que garantizan frescura, seguridad y sabor en cada bocado. Cada alimento responde a los más altos estándares, acompañando la estrategia de la compañía de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

Legend-KV-MCDONALDS_KV-H_ilustrado (2) (2)

“Con la McCrispy Chicken Legend buscamos devolver a los consumidores un sabor mítico, pero renovado, que muchos recuerdan con cariño y que nuevas generaciones podrán descubrir por primera vez. Este lanzamiento es una muestra de cómo en McDonald’s escuchamos a nuestros clientes y transformamos esa conexión en productos que combinan tradición e innovación”, comentó Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina.

McCrispy Chicken Legend estará disponible en todos los locales de McDonald’s de Rosario, Santa Fe y el país a partir de este martes 30 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el rol de la marca como líder en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.

Altos estándares de calidad

De esta manera, la compañía reafirma su lugar como líder en el rubro de comidas rápidas y consolida uno de los lanzamientos más esperados del año.

Quienes quieran conocer más sobre el origen de los alimentos que forman parte del menú de McDonald’s —papas, vegetales, carnes y lácteos— pueden hacerlo a través del canal oficial de YouTube de la marca, donde se detallan los estándares que guían cada etapa de producción.

Noticias relacionadas
Rosario Can Festival Vol. I

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

las 5 mejores herramientas gratis de escritura con ia para que escribas mas rapido

Las 5 mejores herramientas gratis de escritura con IA para que escribas más rápido

Ver comentarios

Las más leídas

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Lo último

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonalds lanza la McCrispy Chicken Legend

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Una investigación de la Justicia federal llevó a la detención de un enfermero sospechado de vender fentanilo y otras sustancias
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Policiales
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1