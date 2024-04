Newell's: la victoria de Racing lo bajó aún más, pero el resultado no le vino tan mal

Pero Lanús quedó clavado en 23 puntos (+7) y en la última fecha enfrenta a Estudiantes , que antes debe completar los 63 minutos del 0 a 0 ante el cuarto Boca (22, +8). Ahí, si el León no le gana al xeneizes, Newell's ganando no sólo superará a Defensa y Justicia (23, +3), sino que sí o sí también dejará atrás a Estudiantes o Lanús. Es decir, pasará la línea de dos equipos.

Newell's debe vencer sí o sí a Defensa

Por supuesto, Newell's debe vencer sí o sí a Defensa y, siempre que Estudiantes no derrote a Boca, deberá estar atento a que Racing no le gane a Belgrano en Córdoba para clasificar. No parece tan descabellado, porque más allá de que el Pirata no tiene chances, seguramente buscará dejar una buena imagen en el final de la Copa de la Liga y sumar para la tabla de las copas internacionales.

Y si se mantuviera el empate de Estudiantes y Boca, inclusive si los xeneizes pierden con el clasificado Godoy Cruz de locales, Newell's también clasificaría, aunque ese resultado es más improbable. Si en cambio Boca venciera al Pincha, ya sería inalcanzable para la Lepra.

Leer más:Larriera lamenta que Newell's no dependa de sí mismo

Newell's depende de las combinaciones, ya no de sí mismo. Está en una situación comprometida, porque además debe vencer a Defensa, que también precisa ganar para asegurar la clasificación, ya que un empate puede dejarlo afuera. Pero, todavía, todo puede pasar.