La Capital | Newell's

Newell's depende de sí mismo para cerrar el domingo con el deber cumplido

A la Lepra le alcanzará con una victoria frente a Unión, rival directo, para asegurarse la clasificación una fecha antes de la finalización de la fase regular

1 de noviembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mazzantti es el más desequilibrante de Newells y sobre el que siempre hay esperanzas.

Sebastián Suárez Mecci

Mazzantti es el más desequilibrante de Newell's y sobre el que siempre hay esperanzas.

Domingo de fútbol y de Newell’s a un paso de la clasificación a la fase final. El hincha rojinegro tiene motivaciones suficientes para acompañar al conjunto de Frank Kudelka y esperanzarse con la oportunidad de clasificar ya mismo a la fase final. Este es un objetivo deseado desde que empezó el torneo, que se encuentra cerca, a dos fechas de que finalice la etapa que definirá los que ingresarán a los octavos de final.

A las 18.30, Newell’s tendrá en sus manos la clasificación. Dependerá de sí mismo para que se convierta en realidad. Le alcanzará con la victoria. Un triunfo le permitirá sacar una diferencia de puntos indescontable a dos que lo persiguen y están afuera del grupo de los clasificados, Unión, que lo visitará hoy y San Lorenzo, que igualó ayer 2 a 2 con Vélez. El Tate está 4 puntos abajo de la Lepra y el Ciclón quedó a 2.

El año empieza a finalizar para Newell’s con otro semblante. Un rostro muy distinto al que mostraba en la apertura de la temporada y los meses siguientes, cuando predominaba el nerviosismo por el temor al descenso.

La angustia quedó de lado. El equipo mejoró y así se metió en la competencia por un objetivo superior. La permanencia no es tema de conversación, aunque tampoco hay que descuidarla el próximo año porque su promedio será bajo.

La adrenalina de un desafío mayor

Pero el presente lo ubicó en otro plano. En el Coloso y frente al Tatengue, jugará por asegurarse un lugar entre los 16 mejores del torneo y por permitirse sentir la euforia y la emoción que significa disputar partidos a eliminación directa, a todo o nada, por la consagración.

>> Leer más: San Lorenzo empató y Newell's clasificará a la fase final si derrota a Unión

A Newell’s llegar hasta acá le implicó trabajo y dedicación. Cada paso que dio le costó. No cambiarán los niveles de dificultad para el compromiso de esta tarde en el Coloso, que tal vez sea el último partido que dispute de local en 2026, porque si juega la fase final dependerá de su posición final y la de su ocasional rival o rivales para determinar la localía.

Las ausencias en Newell's

Si de por sí existen inconvenientes de arrastre, como la falta de gol o de variedad de recursos ofensivos, para el enfrentamiento contra el equipo de Leo Madelón se le agregaron las bajas por lesiones en la defensa, el sector donde más fuerte es la Lepra, a tal punto que es el club que menos goles recibió en la zona A (10 tantos).

Justo cuando Bruno Cabrera respondió a la exigencia de reemplazar, por un desgarro, a uno de los futbolistas rojinegro más regulares, Lautaro Giannetti, este sufrió una lesión muscular y quedó descartado.

Giannetti todavía no está para volver. Las opciones que tiene Kudelka son dos zagueros con poca participación: Nicolás Goitea, quien sacaría ventaja para estar desde el inicio, y Oscar Salomón. Franco Escobar, que puede cumplir la función de marcador central, también quedó descartado por una lesión muscular.

>> Leer más: Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Esta nueva piedra que se le puso en el camino, que lo obliga a retocar la defensa y a conformar una nueva zaga (Goitea o Salomón y Lucas Carrizo) que contenga a los corpulentos Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, es un desafío de los tantos que asumió la Lepra a lo largo del torneo. Con carácter y espíritu competitivo fue superando obstáculos y tan mal no le fue si se mira la campaña. ¿Por qué no seguir confiando?

Si se habla de retos, crecerán las chances de Newell’s frente a Unión si dispone de mayores variantes de ataque. La creación es una de las principales dificultades del equipo del Parque y Jerónimo Gómez Mattar volverá a ser uno de los encargados de corregirla.

El juvenil será titular por tercer partido seguido, porque Rodrigo Herrera otra vez no fue convocado, tras el traumatismo en el pie derecho.

Este es un partido para disfrutarlo en la previa, vivirlo con entusiasmo y terminarlo con satisfacción. Esto último dependerá de Newell’s.

Las formaciones

Newell's: J. Reinatti; M. Ortega, N. Goitea, L. Carrizo y J. Russo; J. Gómez Mattar y L. Regiardo; W. Mazzantti, F. Guch y S. Solari; M. Cóccaro. DT: F. Kudelka.

Unión: M. Mansilla; J. Pintado, I. Isla, J. Ludueña y L. Ayala; J. Palacios, M. Peresutti, J. Mosqueira y B. Cuello; C. Tarragona y M. Estigarribia. DT: L. Madelón.

Hora y TV: 18.30 - Espn Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Daniel Zamora

Noticias relacionadas
Newells recibirá a Unión por la 15ª fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Nicolás Goitea, principal candidato a reemplazar a Bruno Cabrera en Newells, el domingo ante Unión.

Nicolás Goitea y Oscar Salomón: los dos candidatos a ocupar un lugar en la zaga central de Newell's

Walter Mazzantti maniobra en el último partido ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Newell’s se despide en el Coloso y luego debe ir a Alta Córdoba.

Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells.

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Las más leídas

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Lo último

Banco Santa Fe: ya comenzaron las consultas por el hipotecario con una tasa UVA + 4,2 %

Banco Santa Fe: ya comenzaron las consultas por el hipotecario con una tasa UVA + 4,2 %

Aniversario redondo: GLM cumple 50 años como referente tecnológico en Argentina

Aniversario redondo: GLM cumple 50 años como referente tecnológico en Argentina

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Las torre de 200 metros en la antigua Refinería de Azúcar consolida una tendencia que comenzó en la mítica Bola de Nieve

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Por Alicia Salinas, para La Capital
La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario
La Ciudad

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución

Las más leídas
Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Ovación
La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca
Ovación

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

San Lorenzo empató y Newells clasificará a la fase final si derrota a Unión

San Lorenzo empató y Newell's clasificará a la fase final si derrota a Unión

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

Policiales
Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna
Policiales

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

La Ciudad
Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina
Ovación

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico
Información General

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Policiales

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Vóley: Normal 3, una Escuela con mucha mística que sueña con ser un club

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Gestiones de Newells para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez
Política

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula
Política

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de hacer más con los mismos recursos
Economía

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo
Economía

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva
Policiales

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: Vamos a ir rápido
La Ciudad

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables
Policiales

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables