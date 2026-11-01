Newell's depende de sí mismo para cerrar el domingo con el deber cumplido

A la Lepra le alcanzará con una victoria frente a Unión, rival directo, para asegurarse la clasificación una fecha antes de la finalización de la fase regular

Mazzantti es el más desequilibrante de Newell's y sobre el que siempre hay esperanzas.

Domingo de fútbol y de Newell’s a un paso de la clasificación a la fase final. El hincha rojinegro tiene motivaciones suficientes para acompañar al conjunto de Frank Kudelka y esperanzarse con la oportunidad de clasificar ya mismo a la fase final. Este es un objetivo deseado desde que empezó el torneo, que se encuentra cerca, a dos fechas de que finalice la etapa que definirá los que ingresarán a los octavos de final.

A las 18.30, Newell’s tendrá en sus manos la clasificación. Dependerá de sí mismo para que se convierta en realidad. Le alcanzará con la victoria. Un triunfo le permitirá sacar una diferencia de puntos indescontable a dos que lo persiguen y están afuera del grupo de los clasificados, Unión, que lo visitará hoy y San Lorenzo, que igualó ayer 2 a 2 con Vélez. El Tate está 4 puntos abajo de la Lepra y el Ciclón quedó a 2.

El año empieza a finalizar para Newell’s con otro semblante. Un rostro muy distinto al que mostraba en la apertura de la temporada y los meses siguientes, cuando predominaba el nerviosismo por el temor al descenso.

La angustia quedó de lado. El equipo mejoró y así se metió en la competencia por un objetivo superior. La permanencia no es tema de conversación, aunque tampoco hay que descuidarla el próximo año porque su promedio será bajo.

La adrenalina de un desafío mayor

Pero el presente lo ubicó en otro plano. En el Coloso y frente al Tatengue, jugará por asegurarse un lugar entre los 16 mejores del torneo y por permitirse sentir la euforia y la emoción que significa disputar partidos a eliminación directa, a todo o nada, por la consagración.

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A Newell’s llegar hasta acá le implicó trabajo y dedicación. Cada paso que dio le costó. No cambiarán los niveles de dificultad para el compromiso de esta tarde en el Coloso, que tal vez sea el último partido que dispute de local en 2026, porque si juega la fase final dependerá de su posición final y la de su ocasional rival o rivales para determinar la localía.

Las ausencias en Newell's

Si de por sí existen inconvenientes de arrastre, como la falta de gol o de variedad de recursos ofensivos, para el enfrentamiento contra el equipo de Leo Madelón se le agregaron las bajas por lesiones en la defensa, el sector donde más fuerte es la Lepra, a tal punto que es el club que menos goles recibió en la zona A (10 tantos).

Justo cuando Bruno Cabrera respondió a la exigencia de reemplazar, por un desgarro, a uno de los futbolistas rojinegro más regulares, Lautaro Giannetti, este sufrió una lesión muscular y quedó descartado.

Giannetti todavía no está para volver. Las opciones que tiene Kudelka son dos zagueros con poca participación: Nicolás Goitea, quien sacaría ventaja para estar desde el inicio, y Oscar Salomón. Franco Escobar, que puede cumplir la función de marcador central, también quedó descartado por una lesión muscular.

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Esta nueva piedra que se le puso en el camino, que lo obliga a retocar la defensa y a conformar una nueva zaga (Goitea o Salomón y Lucas Carrizo) que contenga a los corpulentos Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, es un desafío de los tantos que asumió la Lepra a lo largo del torneo. Con carácter y espíritu competitivo fue superando obstáculos y tan mal no le fue si se mira la campaña. ¿Por qué no seguir confiando?

Si se habla de retos, crecerán las chances de Newell’s frente a Unión si dispone de mayores variantes de ataque. La creación es una de las principales dificultades del equipo del Parque y Jerónimo Gómez Mattar volverá a ser uno de los encargados de corregirla.

El juvenil será titular por tercer partido seguido, porque Rodrigo Herrera otra vez no fue convocado, tras el traumatismo en el pie derecho.

Este es un partido para disfrutarlo en la previa, vivirlo con entusiasmo y terminarlo con satisfacción. Esto último dependerá de Newell’s.

Las formaciones

Newell's: J. Reinatti; M. Ortega, N. Goitea, L. Carrizo y J. Russo; J. Gómez Mattar y L. Regiardo; W. Mazzantti, F. Guch y S. Solari; M. Cóccaro. DT: F. Kudelka.

Unión: M. Mansilla; J. Pintado, I. Isla, J. Ludueña y L. Ayala; J. Palacios, M. Peresutti, J. Mosqueira y B. Cuello; C. Tarragona y M. Estigarribia. DT: L. Madelón.

Hora y TV: 18.30 - Espn Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Daniel Zamora