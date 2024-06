Un negocio rosarino vende paletas de helado para perros

"Acá viene mucha gente con sus perros y pensamos en poder darles un producto a ellos para que disfruten en compañía de sus dueños. Buscando qué había en el mercado encontré a una empresa de Ramos Mejía, Buenos Aires, que promocionaba helados para perros. Me pareció muy interesante y me contacté, me comentaron que vendían a negocios de distintas partes, pero nosotros fuimos la primera heladería que les compró cajas para vender al público en el local", contó Alex Salas a La Capital.