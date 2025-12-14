Un año de distinciones con un anuncio a lo grande: se viene La Capital +

Negocios de La Capital hizo su cierre de año en la Bolsa de Comercio de Rosario ante la presencia de 200 empresarios. Los anuncios de una noche sin precedentes.

La Capital Multimedios reunió a los hombres y mujeres de negocios de Rosario con una idea clara: distinguir a cinco referentes destacados y también darles la primicia de lo que se viene para el 2026. El anfitrión del evento, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario, fue el CEO de La Capital Multimedios, Vito Scaglione quien subió al atril para anunciar el plan que tiene entre manos para el medio ante una platea de 200 empresarios.

“Este evento nace con el espíritu de hacer un balance anual entre toda la comunidad empresarial. Pero hoy es una edición especial porque vamos a distinguir a quienes lideran con coraje, quienes hacen el cambio día a día en Rosario y la región , a quienes apuestan a pesar de las dificultades de todo el contexto que todos conocemos. A todos, muchas gracias por estar hoy acá”, expresó Vito al dar la bienvenida. Puntualmente se refirió a las cinco empresas distinguidas esa noche: Essential Energy Holding, Terminales y Servicios, Mantara, Al Volo Fisherton y Milicic.

Pero, antes de los reconocimientos, Vito detalló el momento que viven hoy los medios: “Nos preguntan constantemente como está La Capital y como está la industria. Nosotros contamos que estamos innovando, estamos haciendo comunidad, como la que está hoy aquí presente, estamos adaptándonos a las demandas actuales. Y hoy les vamos a presentar un proyecto en el cual venimos trabajando hace un año. Nace a partir del aporte del Fondo Internacional para los Medios de Interés Público quienes eligieron a La Capital entre otros nueve medios de Latinoamérica por su importancia como medio de información. A partir de allí se comenzó a trabajar la nueva pantalla de La Capital que en el 2026 pasará a ser una realidad”. En ese marco, presentó a la nueva líder del proyecto, Fernanda Merdeni: “Pudimos repatriar a una rosarina que llevaba 20 años trabajando en América TV y que durante los últimos seis fue nada menos que gerenta de Programación del canal. De esta forma, esta idea se convierte en realidad”.

Fer Merdeni Fernanda Merdeni fue gerenta de Programación de América TV por 6 años y trabajó dos décadas en Buenos Aires. Ahora, volvió a Rosario para liderar el nuevo proyecto audiovisual del grupo: La Capital +. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Fernanda explicó a los empresarios de qué se trata el nuevo lanzamiento del Multimedios. “Hoy quiero presentarles algo en lo que venimos trabajando con mucha convicción. En los últimos años, los grandes medios del mundo ampliaron su horizonte hacia plataformas audiovisuales. Por eso hoy queremos presentarles la nueva pantalla de La Capital, la decisión estratégica de transformar una marca histórica en un ecosistema audiovisual moderno, flexible y competitivo”. Y añadió: “Hoy La Capital se suma al mundo de los ‘más’. Las marcas que expandieron sus propuestas al streaming y al on-demand, eligieron el ‘más’ como un sello de ampliación y de evolución. Por eso hoy existe: Disney+, ESPN Más, Paramount+ o La Nación +. El ‘más’ es la forma en que un medio tradicional señala que ingresa en una comunidad audiovisual más amplia. Soy una convencida de que cada vez que Rosario se transformó fue porque hubo quienes se animaron a dar un paso más. Hoy ese paso se llama La Capital +”.

De esta forma, el 2026 viene con nuevas metas para el Multimedios. Se está gestando una nueva programación con una integración de talentos que sorprenderá. Incluso, algunas de las figuras convocadas son destacados referentes de Rosario que vuelven a la ciudad para tener su lugar en la grilla. En poco tiempo más La Capital + revelará los secretos de esta ambiciosa apuesta que transforma un medio histórico en uno con evolución, innovación y crecimiento.

Fotos premiados (1) Los cinco distinguidos de la noche: Nicolás Bahr (Terminales y Servicios), Nicolás Mastroberardino (Al Volo Fisherton), Carolina Pavetto (Mantara), Carlos Milicic (Milicic SA) y Sebastián Pucciariello (Essential Energy Holding). Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Las distinciones de Negocios

Tras la presentación de La Capital +, llegó el momento de los reconocimientos. Los primeros distinguidos fueron los Pucciariello, familia a cargo de Essential Energy Holding, por su Estrategia Innovadora y Eficiente en la gestión de biocombustibles. Luego, subió al escenario Nicolás Bahr, CEO de Terminales y Servicios, para recibir la distinción de la empresa que lidera Juan Manuel Ondarcuhu por ser un Hito en Inversión. Es que son protagonistas de una de las inversiones más importantes de la región: u$s 290 millones para un puerto multipropósito de su unidad de negocios Terminal Timbúes.

Por otra parte, la emprendedora Carolina Pavetto fue distinguida por su aporte a la Sustentabilidad y Triple Impacto a partir de su trabajo con las comunidades del norte argentino en la firma de alfombras Mantara. Luego, el turno fue del gastronómico Nicolás Mastroberardino, dueño de Al Volo Fisherton, que fue reconocido por su Cultura Inclusiva tanto para su bar como para otras empresas a quienes convence para que incorporen personas con neurodivergencias y síndrome de Down a sus filas.

Y el momento central de la noche fue el reconocimiento por su Visión y Trayectoria al empresario rosarino Carlos Milicic, que creó desde cero una constructora líder en servicios para oil & gas, minería de litio, metalífera, de cemento, con proyectos dentro y fuera del país.