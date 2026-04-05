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Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

El local de Mitre y Pasco se reconvierte en un comercio de productos importados. Apuntan a precios accesibles en un contexto de bajo consumo

5 de abril 2026 · 11:03hs
La esquina de Mitre y Pasco

Foto: Héctor Río / La Capital

La esquina de Mitre y Pasco, en barrio Abasto de Rosario, alojará un nuevo bazar chino

Las inversiones de origen chino siguen expandiéndose en Rosario y suman nuevos metros cuadrados en distintos puntos de la ciudad. Esta vez, el desembarco se dará en barrio Abasto, donde un local recientemente desocupado cambiará de rubro para integrarse a un segmento comercial en plena expansión.

Se trata del espacio ubicado en la esquina de Mitre y Pasco, donde hasta hace poco funcionaba un pet shop. Según pudo saber Negocios de La Capital, el inmueble fue adquirido para instalar un bazar de productos importados, principalmente de origen chino, con apertura prevista para la primera semana de mayo.

Por estos días, el local atraviesa la etapa final de acondicionamiento. En el interior ya se trabaja en la instalación de góndolas y en la puesta a punto general del espacio, con el objetivo de llegar a la inauguración en condiciones operativas.

El nuevo comercio no se limitará exclusivamente al rubro bazar. La propuesta incluirá también artículos de regalería, librería y perfumería, una combinación habitual en este tipo de negocios que buscan captar una amplia gama de consumos cotidianos a precios competitivos.

Las regalerías chinas ganan terreno

Este tipo de emprendimientos viene ganando terreno en Rosario, especialmente en zonas de alta circulación como las peatonales del centro, donde ya tienen una fuerte presencia. Su crecimiento se apoya en una estrategia basada en volumen y precios accesibles, en un contexto económico marcado por la caída del consumo.

Lo cierto es que el gobierno nacional que lidera el presidente Javier Milei ha incentivado el ingreso de productos del exterior con la idea de que el mercado puede regular sus precios y cada uno debe poder competir con su par.

En un escenario donde el poder adquisitivo se encuentra tensionado, estos comercios encuentran un nicho en la demanda de productos económicos, diversificando la oferta y reconfigurando el mapa comercial de la ciudad.

Herederos del "todo por dos pesos"

La Capital analizó el fenómeno de surgimiento y expansión de los megabazares, no solo chinos, en una nota, donde explica que sus precios económicos y la variedad de sus artículos son grandes ventajas dentro del rubro.

Su fortaleza radica, al menos en parte, en su historia en la Argentina que los tiene como herederos de los famosos locales “todo por 2 pesos”, que ganaron terreno en los 90´, durante la convertibilidad, vendiendo una gran cantidad de fabricaciones importadas. Si bien los jugadores actuales supieron reinventarse en productos y estrategias de venta, apalancándose en las redes sociales para llamar la atención del público, el modelo de negocio es muy similar al de sus antecesores. Consiste en importar mercadería de origen chino para venderla a precios bajos, apuntando a la rotación de stock permanente.

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