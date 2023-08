Nueva agencia de modelos pide pista en Funes 

La modelo Silvina Rizzo abrirá su academia en Funes con sede no sólo en la ciudad sino también en el country Kentucky. El primer evento será el próximo 1 de octubre con un desfile en manos de Tete Coustarot, Hernán Drago y Claudio Cosano.

En lo que respecta a la agencia, está proyectando la apertura de dos escuelas para modelaje profesional de hombres y mujeres , una de las cuales estará ubicada dentro del country Kentucky, donde ella reside y la otra en el centro de Funes donde están definiendo el local. Su mano derecha es su estilista y asesor, Leonardo Centeno que también trabajará en el management de la agencia. “Me gusta la moda desde los ocho años, cuando le robaba las carteras y la ropa a mi mamá, me subía a sus tacos y los caminaba por toda la casa”, señaló Rizzo en esta entrevista, quien arrancó a instruirse en el modelaje a los 12 años, de la mano de la agencia de modelos de Rosana Pirovi. En la adolescencia, continuó su carrera en la academia de Nativa Models, donde se recibió como Profesora de Modelaje.

“Producir es algo divino, te metés y encabezás el acting, el perfeccionamiento, el saber manejarse con el cuerpo y la capacidad de enseñarle a otras personas a tener presencia. Es explicarles a las modelos que no son maniquíes, que pueden desplazarse de muchas maneras e innovar, vinculándose con el público. A mí me gusta que interactúen, me encanta que se desenvuelvan de forma natural”, detalló.