Son de Rafaela y trajeron a Rosario helados para mascotas

Desde hace tiempo, los negocios enfocados en mascotas son parte del ecosistema emprendedor rosarino . Las propuestas para ese mercado son muy variadas, hay desde industrias fuertes que se dedican a la fabricación de alimentos hasta pymes que hacen productos muy originales, como camas colgantes o balcones con césped para perros. Este segmento sigue creciendo, de hecho, un estudio de la consultora Kantar determinó que 3 de cada 4 argentinos viven con al menos una mascota en su casa : 81% convive con perros y un 52%, con gatos. Así, hay mercado para rato.

En línea con algunas curiosidades que llegan a la ciudad para este segmento, hace poco más de dos meses llegó a Rosario la heladería artesanal Cantabria . Esta marca hace cremas heladas y postres para personas, pero incluyeron opciones para animales. Francisco Giraudo, uno de los socios fundadores de la empresa , explica a Negocios de La Capital : " Para muchas familias, las mascotas son un integrante más, así que decidimos desarrollar un helado para ellas. Queremos ir más allá de tener el bebedero en el local o admitirles la entrada; ahora pueden disfrutar también".

Cantabria es una firma surgida en la localidad santafesina de Rafaela en 2017 , creada por Francisco Giraudo y Lucas Peretti. Allí se encuentra su primer local y su planta productiva. La elaboración de los helados para mascotas se realiza en un proceso separado del resto de las preparaciones , utilizando una formulación estándar y probada para animales, con sabor a pollo. "Nos aseguramos de que sea un producto aprobado en laboratorio y seguro para el consumo ", comenta Giraudo.

En el corto tiempo de funcionamiento que llevan en Rosario, la propuesta pet-friendly ya fue bien recibida en redes sociales y muchos se animaron a probarla. “La gente valora que tengamos algo para su mascota . Muchos vienen con sus perros, retiran el producto y se van. Pero tenemos algunos que vienen, se quedan y le compran su helado”, relata Giraudo. El producto no está pensado como la estrella principal de la carta, pero sí como un complemento a la experiencia de Cantabria.

Como posicionarse en una plaza competitiva

En lo que refiere a sus productos para personas, el eje de la marca son las cremas heladas de producción totalmente artesanal. "Todo está fabricado por nosotros. Los sabores que vendemos los creamos desde cero con ingredientes naturales y sin saborizantes”, afirma. Para posicionarse en la plaza rosarina, que es muy competitiva con casi 300 comercios contabilizados por la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal, apostarán también a los postres: “Tenemos más de veinte variedades distintas, desde chocolinas hasta chajá, selva negra, flanes y demás. Somos muy fuertes en ese segmento y los únicos en Rosario que integramos estas dos propuestas con este nivel de calidad", afirma.

Desde 2020, la heladería sostiene un proceso de expansión con locales de gestión propia: su primer paso fuera de Rafaela fue en Esperanza; siguieron por la capital provincial, y luego llegaron a Entre Ríos, puntualmente a Paraná. Ahora es el turno de Rosario y la idea es seguir creciendo.

Cantabria ya comenzó a dar el puntapié hacia un proceso de expansión más agresivo, en primer lugar, adquirió en 2024 el inmueble de una ex fábrica de pastas rafaelina, con vistas de ampliar su capacidad de producción. "Cuando podamos armar la nueva fábrica, nuestra idea es empezar a incursionar en el mundo de las franquicias, pero de momento nos manejamos únicamente con puntos de venta propios", detalla Giraudo.

El equipo comandado por Francisco Giraudo y Lucas Peretti. Foto gentileza Cantabria

Certificación como Empresa B

Más allá de su desarrollo regional y de su novedosa propuesta para mascotas, los socios detrás de Cantabria tienen una visión integral de la identidad de la compañía: "Desde hace cinco años venimos haciendo acciones de responsabilidad tanto con nuestros empleados como con los clientes y con el medio ambiente". En esta línea, hace dos años certificaron como Empresa B, explica Giraudo que "en 2023 fuimos la única heladería artesanal en compensar el 50% de nuestra huella de carbono". La compensación se da, de acuerdo con el empresario, a través de la inversión en "bonos de carbono" de proyectos ecológicos destinados a reducir la contaminación.

Otras acciones incluyen la reutilización de los baldes de insumo para la fabricación de composteras que luego se venden a precio simbólico entre los clientes. Los ingresos que se generan por esas ventas luego se donan a organizaciones de beneficencia. Incluso ofrecen un 10% de descuento a quienes lleven un envase a la heladería para reutilizar.

Al cierre de esta entrevista, Giraudo confiesa: "Queremos ser la marca de alimentos más admirada de la región. Nuestra visión es generar momentos de felicidad entre los clientes, pero también ser una empresa sana. Con un buen producto, entendiendo el mercado y preocupándonos por nuestro impacto social y ecológico, creemos que las chances de que nos vaya bien son mayores".