Más de 1600 rosarinos participaron de la primera "Juntada" de quesos Santa Rosa

La marca desembarcó en Rosario con su propuesta gastronómica llamada "La Juntada". Participaron ocho restaurantes ofreciendo menús exclusivos con los quesos de Santa Rosa. En total, se consumieron 300 kilos de quesos.

Más de 300 kilos de quesos fueron compartidos en la experiencia rosarina de "La Juntada"

Ciertos rituales marcan la identidad de una marca, y compartir una mesa es el reflejo más puro de la cultura argentina. Con esta idea como bandera, Santa Rosa, la primera quesería argentina dedicada exclusivamente a la producción de quesos, celebró en Rosario el debut de “La Juntada Santa Rosa” . Este evento gastronómico reunió a los restaurantes más emblemáticos de la ciudad con un gran protagonista indiscutido: el queso.

Durante cuatro días, la iniciativa convocó a más de 1.600 personas y reunió a cocineros, referentes gastronómicos y amantes del buen comer en una experiencia pensada para celebrar el encuentro, los sabores locales y el ritual de compartir. En total, se estima que se consumieron más de 300 kilos de queso en diferentes variedades: Reggianito, Fontina, Provoleta, Provolone, Sardo, Azul, Atuel y Pategrás.

Tal como detallan desde Santa Rosa, “La Juntada nació desde una convicción profunda: la comida es el reflejo de la cultura argentina y el queso el catalizador perfecto para despertar conversaciones y generar momentos memorables ". En esta primera edición, Rosario fue el punto de partida de una plataforma que busca visibilizar las identidades gastronómicas a través de experiencias auténticas y cercanas.

“Sabemos que para los argentinos la comida es cultura y que la mesa ocupa un lugar central en nuestros encuentros. Con este concepto buscamos ser anfitriones de los momentos que más disfrutamos, poner en valor el trabajo de las cocinas locales y mostrar la versatilidad del queso en propuestas gastronómicas innovadoras ”, destacó Sofía Ruano, gerente de Marketing de Quesos Santa Rosa.

_DSC5095 Una mesa donde los quesos de Santa Rosa fueron protagonistas. Foto gentileza Santa Rosa

La experiencia comenzó el jueves 28 de mayo en Belgrano Café, donde se realizó el evento de lanzamiento con una propuesta de platos libres especialmente diseñada para la ocasión. Durante la noche, los asistentes pudieron probar distintas creaciones elaboradas con quesos Santa Rosa.

La propuesta continuó durante los días 29, 30 y 31 de mayo en distintos puntos de la ciudad, con menús especiales desarrollados por ocho espacios gastronómicos rosarinos: Belgrano Café, Belgrano Café Oroño, Fondito Bar, Barra Confitería, Sifonazo, Canaima, Bichi Cleta y Comedor Balcarce, en donde se sirvió el plato estrella de la edición: milanesa cuatro quesos. Cada restaurante presentó platos exclusivos creados a partir de distintas variedades de quesos Santa Rosa, incorporando su propia identidad.

“Haber logrado esta experiencia nos llena de orgullo porque confirma el enorme potencial de la industria quesera dentro del canal gastronómico nacional. Para nosotros es fundamental formar parte activa de la gastronomía local, potenciando las cartas de los restaurantes y ofreciendo valor real a los cocineros”, concluyó Ruano.

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Una marca centenaria

Santa Rosa es la primera quesería del país con más de 100 años de historia dedicados con exclusividad a la elaboración de quesos. Como muchas empresas argentinas que se esfuerzan día a día, Santa Rosa tiene el mismo compromiso puesto al servicio de ofrecer a los amantes de la buena mesa el verdadero sabor del queso. Para lograrlo, elaboran cuidadosamente cada variedad, respetando minuciosamente los correctos tiempos de maduración, buscando que cada una de las variedades sean, por su textura, aroma y sabor, fieles exponentes de su tipo. Su porfolio de productos incluye clásicos como el Provolone y el Reggianito, el Sardo, el Atuel, el Fontina, el Azul, la Provoleta parrillera, el Pategrás, la Fondue de queso y el Pimienta negra.