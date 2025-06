Liberata: ropa cómoda con un legado familiar que se cose a medida

“Cuando llego a casa me gusta estar cómoda, pero también sentirme que llevo algo lindo, con estilo”, cuenta Sol. Ese fue el concepto que buscó representar con sus creaciones. La ropa flexible, esa de “entre casa”, suele ser lo que ya no se usa o lo que no importa arruinar, en diálogo con Negocios ella agrega que “sentía que estaba vestida siempre con lo mismo y que no me representaba”. Así fue cómo buscó materiales, eligió telas y empezó a experimentar con la serigrafía de forma autodidacta para crear sus prendas: “Al principio era manchar tela, practicar, equivocarme y empezar de nuevo. Así nació el proceso”, recuerda.