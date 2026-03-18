Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Un diputado nacional del PRO compró a través de una plataforma de comercio electrónico un rifle de aire comprimido y lo recibió en el Congreso de la Nación, lo que provocó un incidente de seguridad que rápidamente fue solucionado.
La situación provocó un incidente de seguridad, con una rápida actuación del personal que evitó que ingrese al Anexo A
Un diputado nacional del PRO compró a través de una plataforma de comercio electrónico un rifle de aire comprimido y lo recibió en el Congreso de la Nación, lo que provocó un incidente de seguridad que rápidamente fue solucionado.
Javier Sánchez Wrba, legislador por la provincia de Buenos Aires, adquirió a través de Mercado Libre un rifle de aire comprimido, que no necesita permiso especial para compra y portación. El envío se hizo al Congreso, y cuando el personal de seguridad advirtió la presencia del arma en el edificio puso en marcha el protocolo para este tipo de casos y evitó que se ingrese al Anexo A, donde funcionan oficinas, despachos y áreas administrativas.
“Lo retuvo personal de seguridad, corroboraron en la oficina, se detectó el error. Cuando lo compró no cambió la dirección y se lo trajeron acá”, contó el diputado Esteban Paulón en redes sociales.
Una vez subsanado el incidente, el propio Wrba envió una nota a la presidencia de la Cámara. "Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio", indicó el diputado, además de señalar que queda a disposición del cuerpo legislativo "para que no existan malos entendidos".