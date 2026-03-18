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Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

La situación provocó un incidente de seguridad, con una rápida actuación del personal que evitó que ingrese al Anexo A

18 de marzo 2026 · 22:33hs
El diputado Javier Sánchez Wrba.

El diputado Javier Sánchez Wrba.

Un diputado nacional del PRO compró a través de una plataforma de comercio electrónico un rifle de aire comprimido y lo recibió en el Congreso de la Nación, lo que provocó un incidente de seguridad que rápidamente fue solucionado.

Javier Sánchez Wrba, legislador por la provincia de Buenos Aires, adquirió a través de Mercado Libre un rifle de aire comprimido, que no necesita permiso especial para compra y portación. El envío se hizo al Congreso, y cuando el personal de seguridad advirtió la presencia del arma en el edificio puso en marcha el protocolo para este tipo de casos y evitó que se ingrese al Anexo A, donde funcionan oficinas, despachos y áreas administrativas.

“Lo retuvo personal de seguridad, corroboraron en la oficina, se detectó el error. Cuando lo compró no cambió la dirección y se lo trajeron acá”, contó el diputado Esteban Paulón en redes sociales.

Una vez subsanado el incidente, el propio Wrba envió una nota a la presidencia de la Cámara. "Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio", indicó el diputado, además de señalar que queda a disposición del cuerpo legislativo "para que no existan malos entendidos".

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