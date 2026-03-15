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Las hermanas que lograron una fiel comunidad restaurando muebles

Empezaron vendiendo productos orgánicos, pero a sus clientes les llamaba más la atención los muebles reciclados de su tienda. Y así, las hermanas tuvieron que cambiar de rubro.

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

15 de marzo 2026 · 08:05hs
Las hermanas Violeta y Aimé Coacci son oriundas de Sanford

Foto gentileza Cardamomo

Las hermanas Violeta y Aimé Coacci son oriundas de Sanford, armaron su local en Rosario y hoy viven en Italia.

Las hermanas Violeta y Aimé Coacci son oriundas de Sanford, un pequeño pueblo ubicado sobre la Ruta 33. Su historia como emprendedoras comenzó a 80 kilómetros, en la ciudad de Rosario, donde en 2014 crearon Cardomomo. Desde el inicio tuvieron en mente construir un concepto que generara cercanía y calidez, tal como ellas sentían por los negocios de su pueblo. Si bien empezaron en otro rubro, hoy su actividad principal son los talleres sobre reciclado de muebles y remodelación de viviendas. Con ese eje, lograron una comunidad de más de 225 mil personas en Instagram.

Esta historia comenzó así: originalmente, Cardamomo era una tienda de artículos agroecológicos y orgánicos. En su interior combinaban una selección de alimentos y productos comestibles con artesanías e insumos de limpieza y cosmética. Sin embargo, poco a poco el mobiliario se fue constituyendo en la gran estrella del lugar. ¿Porqué? La respuesta la explica Violeta: “Yo restauro y reciclo muebles desde que tengo 16 años; además, había estudiado diseño de interiores, por eso en el local decidimos usar piezas restauradas”. La gente que se asomaba a las vidrieras y ventanales de aquel local de Pueyrredón, entre Rioja y Córdoba, empezó a interesarse por la decoración que tenían.

“Entraban preguntando si vendíamos esos muebles y, cuando les explicábamos, notábamos que les gustaban y que tenían ganas de aprender sobre la restauración de los muebles”, cuenta. Tras darle forma a la idea de enseñar a restaurar, Aimé, quien en ese momento estudiaba cocina, propuso hacerse cargo del catering de los talleres. Así surgió la primera propuesta de Taller Cardamomo, con una frecuencia mensual en formato presencial.

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Desde Italia, los talleres los dictan online.

Desde Italia, los talleres los dictan online.

Aimé explica: “El taller empezó a tener cada vez más éxito y de a poco se terminó comiendo al resto del negocio, así que en un momento tuvimos que elegir y decimos quedarnos en la restauración. Nuestra mirada sigue enfocada en lo sustentable. Creo que ahora existe una conciencia mayor acerca de las consecuencias del consumismo y lo descartable”. Otro punto que suma es el del valor agregado de este tipo de talleres: “hoy en día a las personas les hace muy bien el trabajo manual, hemos tenido hasta cuatro encuentros semanales donde han venido entre 200 y 240 personas al mes”.

Las redes les permitieron escalar también a Buenos Aires, desde donde la actriz Eugenia Tobal les pidió que le reciclaran unos antiguos sillones. Habían sido un regalo de casamiento de su madre, por lo cual, por lo especial del pedido, viajaron a Capital para hacer el trabajo allí mismo. Lavaron la madera y dejaron los sillones al natural, tal como ella había requerido.

Digitalizar el taller y cruzar la frontera

El gran punto de quiebre para la marca fue la pandemia. En 2020, con el comercio cerrado y las reuniones restringidas, decidieron volcar la experiencia a una propuesta online. “Incluso desde antes veníamos pensando en dar el salto, pero nunca teníamos tiempo para frenar y filmar”, aclara Violeta. Digitalizar el taller les permitió cruzar fronteras locales y alcanzar clientes de distintos puntos del Argentina e incluso países como México, Chile, Paraguay y Estados Unidos.

Todavía vigente el aislamiento social, optaron por retornar a sus raíces y a un estilo de vida más tranquilo y natural en Sanford, donde desarrollaron su actividad online durante los dos años siguientes. Sin embargo, aún les quedaba un nuevo cambio por afrontar y, en 2023, decidieron reconectarse con los orígenes de sus abuelos y emigrar a la región de Calabria, Italia.

“Pensábamos que sería transitorio, pero ya pasaron tres años y acá estamos”, exclama Violeta. Si bien ambas consideran este paso como algo temporal, lo cierto es que Cardamomo sigue muy activo. Actualmente trabajan en el lanzamiento de un esquema de membresías que acompañe a los cursos, permitiendo a las alumnas contar con soporte y contacto directo una vez finalizadas las capacitaciones.

A su vez, próximamente presentarán su propuesta de “Reciclado Fácil”, que nace como una forma de iniciarse en el reciclaje de muebles de un modo más accesible. “La idea es que sigan aprendiendo, pero disfrutando del hacer, para que no terminen frustrándose y luego no hagan nada. Queremos que se sientan acompañadas y que no tengan temor de arruinar sus muebles”, explica Violeta.

A más de una década de aquellos primeros pasos en el local de Rosario, Taller Cardamomo se consolidó y se transformó en algo más que un taller: hoy es una comunidad online que trasciende fronteras y conserva una identidad clara. Desde Sanford hasta Calabria, Violeta y Aimé supieron reinventarse sin olvidar la esencia de su propuesta de una vida más pausada y sostenible, donde tanto los muebles como los proyectos siempre pueden tener una segunda oportunidad.

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