La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial
Tras confirmar el partido ante Guatemala del próximo 31 de marzo, la AFA intenta cerrar otro duelo de preparación para el 27 de este mes
19 de marzo 2026·14:49hs
A pesar de las versiones que indicaron que el amistoso ante Guatemala podría ser cancelado, la selección argentina busca confirmar un segundo partido para la próxima fecha Fifa, la última antes del comienzo del receso por el Mundial 2026. Las autoridades de la AFA negocian para cerrar un rival para el 27 de marzo.
El duelo ante el conjunto guatemalteco fue programado para el martes 31 de marzo, pero surgieron dudas sobre la realización del mismo debido a que el rival centroamericano tiene previsto otro amistoso ante Argelia el 27 de marzo en Italia.
Según las normas de la Fifa para las ventanas de fútbol internacional, ningún país puede disputar dos encuentros en diferentes continentes durante una misma fecha Fifa. Para este caso en especial, trascendió que la AFA obtuvo una autorización especial para que Guatemala pudiera disputar ambos partidos.
La cancelación de la Finalissima ante España puso contra las cuerdas a la entidad albiceleste y dejó al equipo dirigido por Lionel Scaloni sin compromisos. Por eso, acordaron el duelo ante el seleccionado centroamericano que se jugará en La Bombonera.
El mítico estadio de Boca podría recibir también otro amistoso el 27 de marzo para darle una prueba más al entrenador albiceleste, que deberá probar nombres de cara a la Copa del Mundo. Las negociaciones para definir al equipo rival tendrían a Honduras como principal candidato.
Los antecedentes en La Bombonera
Al igual que en la previa del Mundial 2022, Argentina se despedirá de su gente en La Bombonera. En aquella oportunidad, lo hizo en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, cuando goleó 3-0 a Venezuela.
Los últimos antecedentes de la selección en este estadio fueron la derrota 2-0 ante Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, en la quinta fecha de las Eliminatorias en noviembre de 2023; y la victoria 1-0 ante Perú, también en noviembre, pero de 2024. Aquel partido ante la Celeste significó la primera derrota del equipo de Scaloni luego de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar.
Cabe destacar que el Monumental de River no era una alternativa para disputar amistosos en esta fecha Fifa debido a que recibirá tres recitales de la mítica banda de rock AC/DC.
Los convocados de la selección argentina
Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados y la gran novedad es la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que viene teniendo muy buenas actuaciones en la Academia, y de Tomás Palacios, defensor central de Estudiantes de La Plata.
Los arqueros convocados por Scaloni fueron Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, mientras que los defensores, además de los mencionados Rojas y Palacios, serán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.
Los elegidos para pelear por un lugar en la mitad de la cancha fueron Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios.
Por último, los delanteros que dirán presente serán Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.
El gran ausente de la convocatoria es el delantero Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión hace unas semanas jugando para el Inter de Italia y todavía no se recuperó al 100%.
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