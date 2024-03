Científicos que desafían enfermedades neurológicas buscan financiación de Michael Fox y Bill Gates

Los protagonistas de esta historia son Hugo Gramajo y Claudia Banchio, históricos docentes de la Universidad Nacional de Rosario que pertenecen al Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-Conicet). Se unieron en esta startup para que cada uno aporte lo suyo: Claudia tiene una larga trayectoria en la investigación de la regeneración de neuronas e hizo junto a su equipo el descubrimiento y Hugo aporta su expertise no sólo en lo científico sino en la concreción de este tipo de proyectos y su posterior transferencia a empresas.

En esta entrevista con suplemento Negocios de La Capital, Claudia describe que empezó “investigando cómo se generan y se regeneran las neuronas y en ese camino, después más de 15 años de investigación, encontramos productos derivados de células madre que podrían ser utilizados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Ahí donde surge Exo + con todo ese conocimiento científico”. A partir de ahí, nace la posibilidad de crecer pensando en una solución que luego pueda incorporar la industria farmacéutica, no sólo a nivel nacional sino global. Ese alcance es del que se vislumbra un futuro negocio muy prometedor, teniendo en cuenta la pandemia planteada para el 2040. Pero antes de llegar a esa fase, lo que requieren hoy son inversores para seguir avanzando en la investigación. Hugo cuenta que ya están incorporando una persona con know how en gestión de negocios para que pueda trabajar en la proyección de la startup en el mercado, y agrega respecto de los inicios de Exo+: “Yo vengo de la investigación en microbiología, pero viendo los resultados que tenía el equipo de Claudia pensamos que había cosas muy interesantes que se podían patentar y que podían ser aplicables. Empezamos a discutir la idea, desarrollamos la patente y aplicamos al SF500”.