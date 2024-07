Cafeterías de especialidad: ¿cuánto hay que invertir para abrir una en Rosario?

Ramiro Fassano - Groovin Cafetería.JPG Ramiro Fasano, dueño de la cafetería de especialidad Groovin’, ubicada en calle Italia al 800. Foto: gentileza Groovin'.

Inversión en máquinas de café

Si se toma en cuenta una inversión para un local pequeño, de entre 50 y 70 m2, según Fasano la inversión estimada es de u$s 1000 por m2, es decir que se necesitarán entre u$s 50 mil y u$s 70 mil como capital inicial. El producto estrella es, sin dudas, la máquina de café, que arranca en los u$s 5 mil y llegan hasta los u$s 10 mil en marcas italianas como Gaggia, Casadio o Nuova Simonelli. Fasano agregó que otro componente fundamental en la venta de café expreso es el molino para los granos, que hoy vale alrededor de u$s 3 mil extras.