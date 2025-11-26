La Capital | Información General | Policía

Tras ser suspendida, la policía de TikTok apuntó contra la Justicia: "Persecución"

También criticó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "¿Cuál es la vara que utilizan para juzgarme?", interrogó la joven en sus redes sociaes

26 de noviembre 2025 · 17:45hs
La policía fue separada de sus funciones por el contenido que compartía en sus redes sociales

Una policía de la Ciudad de Buenos Aires se volvió viral en los últimos días. Se trata de Nicole Gabriela V, una joven agente que fue separada de sus funciones por compartir videos "indecentes" con su uniforme de trabajo. Ahora, la chica apuntó contra las fuezas y contra la Justicia y expresó estar siendo "perseguida" por estas dos entidades.

“Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada, sin cometer delito alguno”, afirmó Nicoles Gabriela V. a través de un posteo en Instagram.

La agente no solo criticó el accionar de la Justicia, sino que también denunció hechos de corrupción al interior de la fuerza: "Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, aseguró la policía que se volvió viral.

policia comunicado

“Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes (que) me pedían tener relación a cambio de dinero?“, interrogó la joven.

La denuncia que pesa contra la policía de TikTok

Además de ser separada de sus funciones en la Policía de Ciudad de Buenos Aires, Nicole fue denunciada judicialmente por la difusión de una presunta red de explotación sexual tras la viralización de videos eróticos en redes sociales.

La denuncia fue presentada por el abogado Rodrigo Tripolone ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, donde señaló posibles delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo. Según el abogado, detrás de los videos publicados en redes existiría “una estructura organizada” de captación y ofrecimiento de contenido sexual, en la cual Nicole V. habría actuado como captadora. Parte de ese contenido incluye videos y fotos eróticas donde aparecía utilizando el uniforme policial.

“Dicha conducta irregular e indecorosa del oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”, destaca el parte policial.

Es así como, Nicole salió a declarar públicamente. La joven policia aseguró que se puso a disposición de la justicia, negó tener participación en una red de trata y explicó que grabó los videos por necesidad económica.

La versión de la polícia de TikTok

La joven policía, recientemente apartada de la fuerza, negó cualquier participación en una red y explicó que comenzó a producir contenido erótico por razones económicas.

Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, sostuvo. Luego detalló que empezó a vender contenido en octubre, cuando entró en licencia: “Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”.

La joven afirmó que está a disposición de la justicia: “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”. Además, adelantó que no quiere volver a la Policía de la Ciudad: “El sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial ni a los beneficios que recibe”.

Finalmente, negó las acusaciones en su contra y marcó distancia de cualquier estructura delictiva: “Trabajo de manera particular. No hay un proxeneta, no hay una red de trata detrás”.

Cuánto cobraba la policía de TikTok

En medio del escándalo, la joven salió a dar su versión y reveló cuánto ganaba como policía y cuánto está ganando actualmente a través de OnlyFans, datos con los que fundamentó los motios por los cuales se dedica a grabar contenido.

Durante la entrevista, Nicole Gabriela V. agregó que la decisión de comenzar a producir contenido erótico en redes sociales no fue repentina y sino que surgió luego de ver reducido su sueldo mientras cursaba una licencia por enfermedad.

En específico, la joven se encuentra en un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado, iniciado después de un episodio de violencia de género sufrido en junio, que según relató le dejó secuelas médicas, entre ellas episodios de epilepsia.

A raíz de esa situación, Nicole quedó con licencia médica y su ingreso se redujo de manera drástica a un monto insuficiente para sus gastos. En este contexto, detalló que la producción de contenido en redes sociales se transformó en su principal fuente de ingresos. “Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”, reveló.

Asimismo, aseguró que su caso no es una excepción: “No soy la única que tiene un segundo trabajo; hay compañeras y compañeros en lo mismo”, afirmó.

