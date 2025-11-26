Se retira el arquero más veterano del país: tiene 44 años y fue un gran líder en todos los equipos donde jugó

Debutó en primera división en el lejano 2001, pasó por 13 clubes y en los últimos cuatro años obtuvo dos ascensos con equipos distintos

Jorge Carranza fue arquero en 13 equipos y se retira a los 44 años.

Se formó en Instituto de Córdoba, debutó en primera en el lejano 2001, jugó en 13 equipos y ahora, a los 44 años, anunció que le pondrá fin a su larga carrera en el fútbol como arquero : antes de hacerlo se dio un gusto que pocos pueden, compartir cancha con su hijo Tomás.

Quien anunció su retiro es Jorge Carranza, actual arquero de Aldosivi, equipo con el que en 2024 ascendió a la primera división y este año logró mantenerse en la categoría después de un final angustiante. Ese era, para él, su último gran objetivo.

"Llegó ese maldito momento", dijo Carranza en una emotiva publicación en redes sociales, en la que agradeció a Instituto ("Mi gran amor en este plano"), a los hinchas de los equipos donde jugó, a su hermano ("Fuiste el disparador de este amor por la pelota"), su hijo y su familia.

La despedida de Aldosivi

Tras el anuncio, el club Aldosivi utilizó sus redes sociales para dedicarle una publicación especial en la que agradeció su compromiso y liderazgo durante los dos años en los que vistió la camiseta del equipo, del que además es el capitán.

“Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional. Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco: defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club”, publicó el club Aldosivi.

Más adelante, añadió: “Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría. Guiaste a todo un equipo hacia la gloria. Gracias, Capitán. Aldosivi siempre será tu casa”.

Leer más: Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Una carrera muy extensa

Carranza debutó en primera división en Instituto en 2001. También jugó en Rivadavia de Lincoln, Godoy Cruz (dos veces), Atlético Rafaela (dos veces), Ferro, O'Higgins de Chile, Colón, Olimpo, San Martín de Tucumán, Correcaminos de México y Boca Unidos.

En 2020 volvió a Instituto, donde salió campeón de la Primera Nacional y obtuvo el ascenso a la primera división. Llegó a Aldosivi en 2024, donde repitió la campaña que hizo en el equipo cordobés. En el actual torneo Clausura fue clave para que el Tiburón de Mar del Plata terminara salvándose del descenso.

Su hijo Tomás juega en la sexta división de Aldosivi y también es arquero. El 27 de marzo, en el partido de local contra Unión, el chico estuvo en la cancha como alcanzapelotas. Ese día padre e hijo compartieron un momento especial y se dieron un emotivo abrazo ante todo el público del Tiburón.