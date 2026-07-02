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Los rosarinos que armaron un bar en homenaje a Maradona y replican la magia del 10

Una visita emocionante: la ambientación, la música, la comida, todo hace referencia a Diego. Recrean distintos momentos para brindarle un culto

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

2 de julio 2026 · 12:17hs
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Emilia Neme y Martín Villafañe son los creadores de este bar en homenaje a Diego Armando Maradona.

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Emilia Neme y Martín Villafañe son los creadores de este bar en homenaje a Diego Armando Maradona.

“Vamos, Diego”, gritan espontáneamente y con fuerza desde la calle. Adentro del bar están Martín Villafañe y Emilia Neme, los creadores de una pizzería estilo napolitana que es en un 100% en homenaje al crack del fútbol Diego Armando Maradona. Tras escuchar el grito que llega desde la vereda, los dos se ríen. Es que han creado un bar muy pintoresco colmado de objetos en homenaje al futbolista. Y, claro, cuando la gente pasa por allí reacciona con pasión.

Tutto Passa se llama esta pizzería que abrió sus puertas hace algo más de dos meses. La idea surgió de Martín, quien explica a Negocios de La Capital: “Yo soy recontra maradoniano, tengo un fanatismo total hacia él. ¿Por qué? Porque en la vida de Maradona hay momentos épicos que te marcan como persona. Su empatía, resiliencia, su capacidad para volver a empezar, su amor por Argentina”, enumera. Es por eso que lleva una vida pensando en crear un bar así, en referencia al Diez, y ese momento llegó años después de estar en pareja con Emilia. “Ella es una fenómena en gastronomía y gracias a ella pude materializar este sueño”, asegura.

Vivir una experiencia maradoniana

Una vez que decidieron hacer este bar homenaje empezaron a surgir las ideas acerca de cómo sería la experiencia de ir a Tutto Passa. La decoración es un punto central, con un estilo napolitano, la pizzería tiene cientos de objetos referidos al excampeón del mundo. “La idea era que todo fuera un collage y que no puedas parar de mirar. Cada cosa está pensada en su lugar. Por ejemplo, Diego jugó en Boca, pero si viene alguien de River se va a sentir cómodo, porque si bien hay un banderín de Boca también hay de Newell's, de Argentino, del Barcelona. Y hay muchos otros objetos, como cuadritos, bufandas, vasos, camisetas épicas, figuras y hasta una réplica del documento de Maradona. La estética es un poco como la de Nápoles, donde hay de todo y todo es mucho”.

La decoración es clave en el bar, quienes lo visitan recorren cada uno de los estantes con referencias al jugador.

La decoración es clave en el bar, quienes lo visitan recorren cada uno de los estantes con referencias al jugador.

Pero luego están los rituales, que son parte de la magia del lugar. Por ejemplo, a la noche, puntualmente a las 10 y 10, los dueños de la pizzería reparten un chupito o un vasito de cerveza gratis para hacer un brindis por Maradona. Se usa ese horario por el número de la camiseta del excapitán. “La gente se emociona, decimos unas palabras de homenaje y luego ponemos la música de La Mano de Dios”, describe Emilia. Pero también pasan otros temas que elegía Diego, como los de Valeria Lynch, “Me das cada día más”, “Life is Life” de la banda austríaca Opus y, por supuesto, música nacional como tango o folclore. Pero siempre son temas que fueron importantes para él.

Otro hito sucede a las doce, cuando cada noche se pone el himno nacional, porque el objetivo es que el bar replique ese sentimiento bien argentino de Maradona. “Vamos sumando algunas ideas, por ejemplo, el 22 de junio pasamos en los televisores el partido de Argentina–Inglaterra de 1986, cuando quedó inmortalizado el gol del Diego”, agrega Emilia. Era la copa del Mundo en México y la selección logró derrotar un 22 de junio a Inglaterra por 2 a 1 en el Estadio Azteca. Fue en esa fecha donde hizo el gol que se bautizó popularmente como “la mano de Dios".

Todos los días a las 18:30 hs se abren las puertas de esta pizzería ubicada en Tucumán entre Entre Ríos y Mitre.

Todos los días a las 18:30 hs se abren las puertas de esta pizzería ubicada en Tucumán entre Entre Ríos y Mitre.

Pero dentro de la pizzería suceden momentos espontáneos. “La gente cuando viene pide conocernos a nosotros para agradecernos por el lugar, los emociona venir y ver tantas cosas referidas a él”, detalla Martín y añade Emilia: “Por ejemplo, hace unas semanas vinieron desde la Iglesia Maradoniana y como había un documentalista irlandés, que estaba haciendo un material sobre Diego, lo bautizaron dentro del bar”. Así, las anécdotas, a sólo unos meses de haber estrenado el lugar, se siguen multiplicando.

Pizzería de tomate italiano

Tutto Passa está ubicado sobre calle Tucumán entre Mitre y Entre Ríos, abre cada día a las 18:30. A muchos les llama la atención que en la puerta, en lugar de sillas tradicionales, hay reposeras como las que usaban los padres de Diego para tomar mate en la puerta de su casa. “Son muy cómodas las reposeras, la gente viene a tomar cerveza y se queda mucho tiempo ahí”, añade Emilia.

En lo que respecta a la carta, se venden mayoritariamente pizzas aunque los fines de semana hay platos de mayor elaboración. “Las pizzas son de muy buena calidad, tratamos de que sean lo más cercanas posibles a las de Nápoles, es por eso que la salsa de tomate la traemos de Italia”, asegura Emilia.

Martín y Emilia cuentan que muchos de los que los visitan les agradecen el trabajo que hicieron al decorar la pizzería con tantas referencias a Maradona.

Martín y Emilia cuentan que muchos de los que los visitan les agradecen el trabajo que hicieron al decorar la pizzería con tantas referencias a Maradona.

Y en la carta otro punto central son los nombres de cada pizza. La que más piden los fanáticos es la de "La Tota", haciendo homenaje a la mamá del ídolo del futbol. Pero también está la “22 de junio” o la “1987” (que hace referencia al año que el Napoli salió campeón), o la pizza “Las hormigas” que recuerda un dicho muy conocido de Diego, o la pizza “La Pelusa” o “Sueño del 86”. Así, las referencias temáticas están por todos lados.

“La gente viene a vivir la experiencia, quienes nos eligen vienen por eso”, define Martín, quien lleva el fútbol en la sangre, ya que desde muy chiquito juega este deporte. También confiesa que sus hijos ya heredaron este fervor por el futbolista, que va de generación en generación. Y, si algo queda claro en Tutto Passa es que, para los maradonianos, hay pasiones que nunca pasan.

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