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Goycochea con La Capital: "Messi no perderá la claridad mental, ni en un picado con 60 años"

El exarquero argentino de los penales inolvidables en el subcampeonato del Mundial de Italia 1990 elogió a la selección de Scaloni

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

25 de junio 2026 · 06:00hs
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Sergio Goycochea fue subcampeón mundial en Italia 90. El Vasco ponderó las virtudes de Messi.

Sergio Goycochea fue subcampeón mundial en Italia 90. El Vasco ponderó las virtudes de Messi.

Hablar del Mundial es también hablar de la emoción, de los recuerdos y de los jugadores que hicieron vibrar a los argentinos. La mayoría de las veces el rótulo de protagonistas se lo llevan los delanteros y los autores de goles inolvidables. Pero hay un personaje, que a pesar de no haber sido campeón del mundo, está presente en el corazón de todos los futboleros, porque con sus manos y en especial en los penales hizo estremecer a los hinchas: Sergio Goycochea. El Vasco está en Dallas y a puro reflejo charló en exclusiva con La Capital.

Goycochea (62 años) se rindió a los pies de Lionel Messi y usó una frase que lo igualó a Maradona. “Una vez el periodista Ernesto Cherquis Bialo dijo de cuál Maradona hablamos. Y yo ahora digo de cuál Messi hablamos. Porque son veinte años de un recorrido desde chico hasta hoy siempre con la pelota. Nosotros especulamos dónde lo ubicaría Lionel Scaloni. Pero Leo tiene el talento natural que no se pierde nunca. Y es normal que no haga las mismas cosas a los 20 años que a los 40, como les ocurre a todas las personas. En este Mundial, Messi encontró un lugar en la cancha que lo está exprimiendo al máximo, detrás de la línea de los volantes adversarios, y desequilibra en base a su claridad mental y visión de juego, que eso no lo va a perder nunca, ni cuando juegue un picado con los amigos a los 60 años. Y bienvenido sea haber encontrado ese lugar en la cancha para desnivelar junto a todo el equipo”, argumentó el exarquero, mientras en un evento promocional de AFA, recibió el afecto de hinchas de varios países en un fan zone de Dallas.

Goycochea, el ídolo por aquellos penales

Para el arquero emblemático de la selección en el Mundial de Italia 1990, donde comenzó de suplente y terminó siendo el héroe bajo los tres palos, en especial por las definiciones infartantes por penales, como en la semifinal ante el local Italia, este equipo que conduce Lionel Scaloni está para seguir haciendo historia.

>>Leer más: Quién es la fan de Lionel Messi de 100 años que se volvió viral durante el encuentro ante Austria

“Lo que pasa con este momento de la selección es como una irrealidad, porque hemos naturalizado un montón de cosas que no son fáciles de sostener. Arrancó una Copa del Mundo y Argentina sigue estando ahí, es competitiva, es cierto que esto es un juego y podés perder, pero acá lo importante es que Argentina es competitiva, que está para pararse y decir quién viene, Francia, España, y jugarle de igual a igual a todos. Esto es lo saludable. Y el respeto que se ha ganado este equipo es justamente por ello: porque es un equipo”, elogió el Vasco mientras firmaba autógrafos a grandes y chicos en la calurosa Dallas.

Goycochea se cansó de firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas argentinos en Dallas.

Goycochea se cansó de firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas argentinos en Dallas.

El ídolo de los penales en Italia 1990 también se refirió a los atributos del actual arquero Emiliano Martínez: “Se habló mucho de la lesión que tuvo. Pero es una lesión en la mano. Y hay que decir que el primer desplazamiento del arquero son las piernas, yo prefiero tener un problema en un dedo y no en el aductor, por ejemplo. Después es una lesión ósea que se suelda y no te vas a resentir, te podés quebrar, pero no en el mismo lugar. Lo fundamental es la mentalidad de Dibu. Obvio que es mejor que no hubiera tenido nada, pero ya quedó demostrado que jugó dos partidos, está muy bien en el arco y psicológicamente sigue muy fuerte”.

El lamento por la final perdida

El Vasco también confió que todavía lamenta la final perdida ante Alemania en 1990, tras un penal más que dudoso que favoreció a los germanos, sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal.

>>Leer más: Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

“Estuve muy cerca de ser campeón del mundo y perdimos la final injustamente por un penal que no fue. El único consuelo es que 36 años después de ese Mundial, hay una conexión con la gente que me hace sentir campeón del mundo. Es el consuelo que me queda. A esta Copa la levantaron Daniel Passarella, Diego Maradona y Lionel Messi, en este trofeo está el prestigio del fútbol argentino”, concluyó Goycochea en la charla que mantuvo con Ovación, en uno de los Fan Zone de la ciudad de Dallas, en el marco de un evento promocional de AFA sobre sus proyectos en Estados Unidos.

Para Goycochea, Scaloni armó un gran equipo. Dijo que Dibu Martínez está muy fuerte de la cabeza.

Para Goycochea, Scaloni armó un gran equipo. Dijo que Dibu Martínez está muy fuerte de la cabeza.

De Messi, Dibu Martínez y Lionel Scaloni

Así el Goyco elogió a Lionel Messi, también al arquero Dibu Martínez y valoró el equipazo que armó Scaloni para seguir manteniendo la competitividad tras ganar el Mundial de Qatar y sostener la identidad de juego y el protagonismo en cada partido.

A pesar del paso de los años, Goycochea sigue despertando la admiración no sólo de los hinchas argentinos, sino del fútbol en general, que siempre recuerdan al arquero de camiseta multicolor, que cuando llegaba la hora de los penales se ponía el traje de súper héroe para lograr victorias épicas.

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