¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | Auto

Vuelve a producirse el auto más vendido del año en Argentina: cómo afectará al mercado

Toyota confirmó el reinicio de la fabricación del Yaris en Brasil tras el temporal en San Pablo y aseguró que se cumplirán los pedidos ya confirmados

18 de noviembre 2025 · 15:32hs
El Toyota Yaris

El Toyota Yaris, auto más vendido del 2025, volverá a ser fabricado en Brasil a comienzos de 2026.

Hace algunas semanas, la planta de Toyota en Porto Feliz, cerca de San Pablo, Brasil, sufrió una fuerte tormenta que afectó gravemente a la fábrica, lo que llevó a tomar la decisión de frenar la producción de los autos. Tras la espera, la marca cuándo retomará la actividad con los trabajos tal como estaban estipulados.

El frenado de la producción afectó a los modelos Corolla, Corolla Cross, Yaris y el todavía no lanzado Yaris Cross, tanto para el mercado brasileño como el argentino y otros destinos de exportación.

“Se reiniciará de manera progresiva la producción de vehículos en las plantas de Toyota en Indaiatuba y Sorocaba, siempre priorizando la salud y seguridad de las personas y la calidad de los productos. La empresa reanudará su producción con motores y piezas importadas desde otras unidades en el exterior”, comunicaron desde la automotriz.

Al respecto, detallaron que en una primera instancia Toyota producirá las versiones híbridas de los Corolla y Corolla Cross, pero que contemplan en su plan de producción “la recuperación del volumen de vehículos híbridos no fabricados entre el 23 de septiembre y 31 de octubre”.

Toyota Yaris septiembre

Por eso, informaron que se puso en marcha “un plan de retorno gradual hasta alcanzar el volumen regular en febrero”, que incluye la utilización de motores y piezas importadas desde otras plantas para sostener la actividad en el corto plazo.

En enero de 2026 se reanudará la producción del Yaris y las versiones con motorización convencional del sedán y el SUV mencionados. “Respecto al Yaris Cross, la nueva fecha de lanzamiento será anunciada próximamente”, indicaron.

Impacto en Argentina

Estos sucesos que afectaron a Toyota Brasil también tuvieron su impacto directo en el mercado argentino. En el acumulado de este 2025 en Argentina, el Toyota Yaris se consolida como líder en ventas, e incluso fue el más vendido de septiembre.

>> Leer más: El complejo mercado de autos cero kilómetro: crecimiento interanual y caída mensual

Por ello, desde la terminal confirmaron que avanzan en las tratativas con quienes adquirieron uno de esos modelos vía plan de ahorro, por lo que afirmaron estar en contacto “con algunos casos puntuales para evaluar alternativas”, pero aclararon que “todos los clientes con pedidos procesados hasta el momento tienen su unidad asegurada en los plazos habituales”.

“Afortunadamente, contábamos con el stock necesario y en algunos casos decidimos reasignar unidades del canal convencional. Queremos llevar tranquilidad a todos esos clientes que están esperando recibir su unidad. En el caso de nuevos pedidos que se procesen de acá en adelante con nuevos sorteos y licitaciones, Toyota Plan ya está informando a cada cliente sobre las demoras que esta situación de fuerza mayor pudiera provocar”, informaron.

Por otro lado, la producción en Argentina no se vio afectada a pesar de que la planta de Porto Feliz era proveedora de piezas para la fabricación de Hilux, SW4 y Hiace en Zárate, ya que se pusieron en contacto con Toyota Asia para sustituir el conjunto de partes que llegaban desde Brasil.

Noticias relacionadas
El concesionario de Giorgi MG exhibió autos clásicos y modelos modernos.

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

Entre los autos más vendidos, la Toyota Hilux se impuso a nivel nacional en octubre.

El complejo mercado de autos cero kilómetro: crecimiento interanual y caída mensual

Con un diseño moderno, motor turbo eficiente y tecnología de última generación, el modelo ofrece una experiencia de conducción que combina potencia, seguridad y confort, sin perder el espíritu práctico y económico que distingue a la marca.  

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Lo último

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Es la segunda maniobra de hurto y robo de medicamentos e insumos que se imputan en el hospital público en menos de dos años

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos
Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales ofrecen el reintegro en Rosario
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales ofrecen el reintegro en Rosario

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Ovación
Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: Te voy a romper todo
OVACIÓN

Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: "Te voy a romper todo"

Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: Te voy a romper todo

Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: "Te voy a romper todo"

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Policiales
Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

La Ciudad
Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Buscan impugnar la asunción de una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Buscan impugnar la asunción de una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris