Vuelve a producirse el auto más vendido del año en Argentina: cómo afectará al mercado

Toyota confirmó el reinicio de la fabricación del Yaris en Brasil tras el temporal en San Pablo y aseguró que se cumplirán los pedidos ya confirmados

Hace algunas semanas, la planta de Toyota en Porto Feliz, cerca de San Pablo, Brasil, sufrió una fuerte tormenta que afectó gravemente a la fábrica, lo que llevó a tomar la decisión de frenar la producción de los autos . Tras la espera, la marca cuándo retomará la actividad con los trabajos tal como estaban estipulados.

El frenado de la producción afectó a los modelos Corolla, Corolla Cross, Yaris y el todavía no lanzado Yaris Cross , tanto para el mercado brasileño como el argentino y otros destinos de exportación.

“Se reiniciará de manera progresiva la producción de vehículos en las plantas de Toyota en Indaiatuba y Sorocaba, siempre priorizando la salud y seguridad de las personas y la calidad de los productos. La empresa reanudará su producción con motores y piezas importadas desde otras unidades en el exterior ”, comunicaron desde la automotriz.

Al respecto, detallaron que en una primera instancia Toyota producirá las versiones híbridas de los Corolla y Corolla Cross , pero que contemplan en su plan de producción “la recuperación del volumen de vehículos híbridos no fabricados entre el 23 de septiembre y 31 de octubre”.

Toyota Yaris septiembre

Por eso, informaron que se puso en marcha “un plan de retorno gradual hasta alcanzar el volumen regular en febrero”, que incluye la utilización de motores y piezas importadas desde otras plantas para sostener la actividad en el corto plazo.

En enero de 2026 se reanudará la producción del Yaris y las versiones con motorización convencional del sedán y el SUV mencionados. “Respecto al Yaris Cross, la nueva fecha de lanzamiento será anunciada próximamente”, indicaron.

Impacto en Argentina

Estos sucesos que afectaron a Toyota Brasil también tuvieron su impacto directo en el mercado argentino. En el acumulado de este 2025 en Argentina, el Toyota Yaris se consolida como líder en ventas, e incluso fue el más vendido de septiembre.

Por ello, desde la terminal confirmaron que avanzan en las tratativas con quienes adquirieron uno de esos modelos vía plan de ahorro, por lo que afirmaron estar en contacto “con algunos casos puntuales para evaluar alternativas”, pero aclararon que “todos los clientes con pedidos procesados hasta el momento tienen su unidad asegurada en los plazos habituales”.

“Afortunadamente, contábamos con el stock necesario y en algunos casos decidimos reasignar unidades del canal convencional. Queremos llevar tranquilidad a todos esos clientes que están esperando recibir su unidad. En el caso de nuevos pedidos que se procesen de acá en adelante con nuevos sorteos y licitaciones, Toyota Plan ya está informando a cada cliente sobre las demoras que esta situación de fuerza mayor pudiera provocar”, informaron.

Por otro lado, la producción en Argentina no se vio afectada a pesar de que la planta de Porto Feliz era proveedora de piezas para la fabricación de Hilux, SW4 y Hiace en Zárate, ya que se pusieron en contacto con Toyota Asia para sustituir el conjunto de partes que llegaban desde Brasil.