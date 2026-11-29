La empresa japonesa fabricará un nuevo modelo con motores híbridos y nafteros, pensado especialmente para el mercado de la región, que llegará a Sakura en 2027

Toyota Brasil inauguró su nueva planta en Sorocaba, San Pablo , con una capacidad inicial de 100 mil vehículos anuales , lo que ampliará la producción de la compañía a unos 270 mil autos por año en el país vecino y modernizará sus operaciones para acompañar la evolución del mercado. Además, adelantó la llegada de la nueva Corolla Deck a la región .

Con 160 mil metros cuadrados de superficie construida, la nueva fábrica forma parte de un complejo integrado por Sorocaba 1 y Sorocaba 2, el Centro Logístico de Repuestos y el Área Industrial de Sorocaba (AIS). En conjunto, estas operaciones suman 492.000 m² de superficie construida sobre un predio de 3,7 millones de m².

Este nuevo centro concentrará la fabricación de vehículos para Brasil y América Latina, incluida la Argentina , y contará con el ciclo completo de producción, que incluye estampado, soldadura de carrocerías, pintura y montaje. Su diseño combina escala, flexibilidad y calidad en una operación industrial integrada.

El complejo industrial de Sorocaba reúne la producción de cinco modelos. La primera planta existente produce Corolla Cross, el nuevo Yaris Cross (lanzado en febrero de 2026) y el Yaris Hatch , mientras que esta nueva fábrica iniciará la producción del sedán Corolla y también fabricará la Corolla Deck , con motorización híbrida, cuyo inicio de producción está previsto para el primer semestre de 2027 .

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Este nuevo lanzamiento de Toyota llegará a Rosario el próximo año de la mano de Sakura, por lo que estará disponible en los concesionarios de la ciudad una vez que se instale en el mercado argentino.

Toyota se expande en América Latina

La nueva unidad forma parte de la inversión récord de 11.500 millones de reales (aproximadamente 2 mil millones de dólares) anunciada por Toyota en 2024. La iniciativa fortalece la operación industrial y la estrategia de electrificación de la marca japonesa en América Latina.

Además, Argentina se suma a la expansión regional de la compañía, ya que la firma anunció recientemente una inversión de 1.300 millones de dólares para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, destinada a producir la pickup híbrida Tacoma para los mercados de la región.

“Estas nuevas plantas y modelos reflejan cómo Toyota entiende que debe construirse el futuro: respondiendo a las necesidades de cada región, desarrollando a las personas y trabajando junto con nuestros socios y las comunidades. Esta inversión refuerza el papel estratégico de América Latina en nuestra visión global”, afirmó Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo y miembro del Board de Directores de Toyota Motor Corporation.

Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, señaló: “Brasil y Argentina cuentan con operaciones complementarias que combinan experiencia industrial, escala e integración regional. A través de nuestra estrategia de múltiples tecnologías (Multipathway), ofrecemos distintas alternativas de acuerdo con la matriz energética, la infraestructura y el perfil de los clientes de cada mercado, ampliando el acceso a soluciones más sustentables sin dejar a nadie atrás”.

El lanzamiento de la Corolla Deck

Por otro lado, Toyota anunció la nueva Corolla Deck, un modelo exclusivo para América Latina desarrollado en base a las preferencias de los clientes en la región. Esta nueva pick-up compacta combina un diseño distintivo, practicidad para el uso urbano y versatilidad para los viajes en familia, con una altura de caja accesible y capacidad de carga optimizada.

Este flamante modelo conservará el ADN de la familia Corolla, combinando el confort y la conducción de un SUV con la versatilidad de una pick-up. Su dinámica de conducción prioriza la estabilidad y la previsibilidad tanto en rutas como en calles urbanas, mientras que la segunda fila de asientos ofrece amplitud interior, ergonomía y facilidad de acceso.

En línea con la estrategia global de múltiples tecnologías de Toyota (Multipath Way), esta pick-up amplía la oferta de vehículos electrificados de la marca. Su lanzamiento está previsto para 2027 y contará con motorización híbrida, que combina un menor consumo de combustible con bajas emisiones de CO, respaldada por la reconocida calidad, durabilidad y confiabilidad (QDR) de Toyota.

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Durante los próximos meses, la marca japonesa confirmará oficialmente la fecha de su lanzamiento oficial y se comunicarán los precios y las condiciones comerciales del producto que llegará a la Argentina el próximo año.

Manufactura de clase mundial

Como parte de su cultura de mejora continua, la nueva línea de producción incorpora tecnologías de automatización y control de calidad que elevan los estándares de fabricación automotriz en Brasil.

El principal avance se encuentra en la soldadura de carrocerías, donde la proporción de operaciones robotizadas pasó del 90% en la configuración anterior al 99,8% en la nueva línea, mejorando la precisión y la estandarización de los procesos.

La planta fue desarrollada bajo el concepto Ecofactory siguiendo los lineamientos globales del Toyota Environmental Challenge 2050, con foco en la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de residuos. En comparación con la antigua planta de Indaiatuba (San Pablo), permite reducir aproximadamente un 42% las emisiones de CO, un 60% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y un 52% el consumo de agua por vehículo producido.

La implementación de sistemas de captura de partículas de pintura, la sustitución del gas natural por biometano y la eliminación de calderas permitieron reducir las emisiones anuales en más de 5 mil toneladas, lo que equivale a plantar aproximadamente 37 mil árboles.

América Latina, una región estratégica para Toyota

Con una presencia de casi 70 años en Brasil, Toyota inició sus operaciones en la región de Sorocaba, San Pablo, en 2012. En 2016 inauguró su operación de motores en Porto Feliz, San Pablo, a unos 30 km de distancia, contribuyendo al desarrollo de uno de los principales polos de la industria automotriz brasileña y fortaleciendo la presencia de la compañía en los mercados latinoamericanos.

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En Argentina, Toyota comenzó a producir vehículos en 1997, con la inauguración de su planta industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires. Actualmente, es la automotriz líder en producción, exportación y ventas en el mercado interno. En esta planta de la provincia de Buenos Aires, la firma japonesa fabrica Hilux, SW4 y Hiace, con una producción destinada al mercado argentino y a otros 22 países de América Latina.

La reciente confirmación de una inversión de 1.300 millones de dólares para construir una nueva planta argentina refuerza el compromiso de largo plazo de la compañía con el país y su papel como centro de producción y exportación para América Latina.