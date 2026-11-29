Muchas enfermedades de los ojos avanzan en silencio, sin dolor ni señales evidentes, hasta que el daño ya está hecho. Esa es la principal advertencia del médico oftalmólogo Santiago Marcelo Leguizamón, jefe del servicio de Oftalmología del Sanatorio Plaza. En diálogo con La Capital, repasó cuándo conviene hacerse controles, qué papel juegan los antecedentes familiares y por qué el glaucoma y el estrabismo requieren atención temprana. Su mensaje de fondo es sencillo: los controles son preventivos y evitan problemas mayores .

Leguizamón estuvo a cargo del departamento de Estrabismo del Hospital Centenario de Rosario durante más de 20 años, hasta septiembre de 2025 . Es miembro del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), de la Sociedad Rosarina de Oftalmología (SOR) y de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmopediatría. Además, es docente de la carrera de posgrado de Oftalmología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Con esa experiencia, sostiene que informar a la población sobre la importancia de los controles sigue siendo una tarea pendiente.

La preocupación no es sólo local. Según el Informe mundial sobre la visión que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2019, al menos 2.200 millones de personas en el mundo tienen algún deterioro de la visión cercana o lejana. En por lo menos 1.000 millones de esos casos, el problema podría haberse evitado o todavía no recibió tratamiento. Ese dato resume el desafío que plantean los especialistas: llegar antes de que el daño avance.

Consultado sobre la frecuencia de los controles en personas sin síntomas, el especialista explicó que la revisión oftalmológica es importante en todo momento de la vida. Según detalló, empieza al nacer , cuando se evalúa el correcto desarrollo anatómico de los ojos y, por consiguiente, el desarrollo sensorial de los ojos y de toda la vía visual, es decir, el circuito que lleva la información desde el ojo hasta el cerebro. Después sigue en la niñez, en la adolescencia y en las distintas etapas de la adultez.

Lo que cambia con los años, señaló, es la complejidad de los estudios complementarios. Sin embargo, aclaró que el criterio médico sigue siendo irremplazable a la hora de pedirlos: no se trata de acumular exámenes, sino de que un profesional evalúe a cada paciente y defina qué necesita según su edad y su historia. Por eso, las dudas sobre la frecuencia adecuada para cada persona deben resolverse en la consulta con el oftalmólogo.

Leguizamón remarcó que muchas enfermedades pueden avanzar en forma silenciosa. Explicó que el dolor ocular es un síntoma de alarma importante, pero no siempre está presente, así que esperar a que aparezca puede significar llegar tarde. Entre los cuadros que progresan sin avisar mencionó los siguientes:

Ambliopía (falta de desarrollo de la visión) en niños, que suele diagnosticarse en controles o de forma casual.

(falta de desarrollo de la visión) en niños, que suele diagnosticarse en controles o de forma casual. Glaucoma , que puede llevar a la ceguera de manera lenta y silenciosa.

, que puede llevar a la ceguera de manera lenta y silenciosa. Algunas alteraciones de la córnea (la capa transparente de la parte delantera del ojo) en pacientes predispuestos.

(la capa transparente de la parte delantera del ojo) en pacientes predispuestos. Lesiones de la retina sin síntomas que, si se detectan a tiempo, pueden evolucionar con mejor pronóstico.

El peso de la herencia y el “ladrón silencioso”

Los antecedentes familiares ocupan un lugar central en la evaluación. Según el oftalmólogo, tener familiares directos con glaucoma implica un riesgo, y en esos casos los controles deben empezar desde la segunda década de la vida. La idea, explicó, es contar con valores basales, es decir, mediciones de referencia tomadas cuando todavía no hay enfermedad, que después sirvan para comparar y detectar cambios con el paso del tiempo.

Algo similar ocurre con la miopía, que también se transmite a los descendientes. El especialista advirtió que la tendencia se acentúa hoy con el uso de pantallas y recordó que, según las estimaciones, para 2050 cerca de la mitad de la población mundial será miope. La proyección coincide con un estudio del Brien Holden Vision Institute publicado en 2016 en la revista Ophthalmology, que calculó para ese año unos 4.758 millones de personas con miopía, alrededor del 50 % de la población mundial.

El dato es relevante porque la miopía no se limita a la necesidad de usar anteojos. Leguizamón explicó que por cada dioptría de miopía (la unidad con la que se mide la graduación) aumenta el riesgo de enfermedades de la retina, de glaucoma y de estrabismo. En otras palabras, cuanto más alta es la graduación, más importante resulta mantener un seguimiento periódico con el especialista, aunque la persona vea bien con sus lentes.

Al glaucoma se lo conoce como “el ladrón silencioso de la visión”, y el especialista explicó por qué: puede llevar a la ceguera en forma lenta y sin dar síntomas. Se trata de una enfermedad que daña el nervio óptico, la estructura que conecta el ojo con el cerebro, y que suele asociarse con un aumento de la presión dentro del ojo, llamada presión intraocular. Como la pérdida de visión avanza de manera gradual, muchas personas no la notan hasta etapas avanzadas.

A nivel global, la OMS lo ubica entre las principales causas de ceguera irreversible. Una revisión publicada en 2014 en Ophthalmology estimó que en 2013 había 64,3 millones de personas con glaucoma en el mundo de entre 40 y 80 años. Además, proyectó que la cifra llegaría a 111,8 millones en 2040, en buena medida por el envejecimiento de la población. Por eso, la detección precoz es una prioridad sanitaria.

Para Leguizamón, la detección temprana cambia rotundamente el pronóstico. Por esa razón, considera que habría que intensificar las campañas de información sobre esta enfermedad. El daño que el glaucoma produce en el nervio óptico no se recupera, por lo que los tratamientos apuntan a frenar su avance: cuanto antes se diagnostica, más visión puede conservarse. En quienes tienen antecedentes familiares, insistió, los controles deben comenzar desde la segunda década de la vida.

Estrabismo, de la infancia a la adultez

El estrabismo es el área en la que Leguizamón trabajó durante más de dos décadas en el Hospital Centenario. Lo definió como la pérdida de la alineación ocular, es decir, cuando los ojos no miran en la misma dirección. Aclaró que puede darse en todas las etapas de la vida, incluso en personas de edad avanzada, y que no es un problema exclusivo de los chicos, aunque en ellos tiene consecuencias particulares.

En los niños, además de la desviación de alguno de los ojos, los padres pueden notar otras señales: tortícolis, inclinación de la cabeza y fotofobia, que es la molestia ante la luz, generalmente la del sol. Según explicó el especialista, la importancia de actuar en la infancia está en su relación con el llamado “ojo vago”: el estrabismo puede producir una disminución marcada de la visión en el ojo que no fija, lo que da lugar a la ambliopía.

Sobre los tratamientos, Leguizamón señaló que algunos estrabismos en niños se pueden corregir con lentes, la mayoría con cirugía y algunos casos con la aplicación de toxina botulínica en el músculo. Esta sustancia debilita en forma transitoria el músculo que mueve el ojo para modificar su posición. Qué tratamiento corresponde en cada caso surge de la evaluación del especialista.

En cuanto a la cirugía, detalló que en su mayoría se hace con anestesia general. En casos elegidos, con pacientes adultos o mayores, puede usarse anestesia local. La operación dura entre media hora y una hora, según la cantidad de músculos que haya que operar. Después de recuperarse de la anestesia, los pacientes vuelven a su casa y se colocan gotas durante 15 días. De todos modos, advirtió que existe cierta posibilidad de tener que volver a operar con los años.

El estrabismo también puede aparecer o persistir en la adultez. En esos casos, según explicó Leguizamón, el síntoma más frecuente es la visión doble, que puede ser horizontal o vertical. Por eso, también los adultos que noten este síntoma deben consultar a un oftalmólogo para que evalúe la causa y las opciones posibles.

A quienes llevan años postergando una visita al oftalmólogo, el especialista les deja un mensaje directo: los controles son preventivos y evitan problemas mayores. “Debemos insistir en informar a la población”, sostuvo. Como muchas enfermedades oculares no duelen ni avisan, la consulta periódica con un profesional sigue siendo la principal herramienta para cuidar la vista en cada etapa de la vida.